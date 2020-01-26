初二回娘家「6大禁忌」！小心「吃窮娘家」帶衰家運一整年

▲很多人都不知道原來初二也有不少禁忌。（圖／CFP）

實習記者任珈萱／綜合報導

台灣傳統的過年習俗中，初二是已婚女性要帶著丈夫和孩子「回娘家」拜年的日子，這一天也被稱為「迎婿日」，然而，一定很多人不知道原來初二也有不少禁忌，假如犯忌，有可能這一整年都會噩運纏身。

若這些傳統禁忌都能遵守，就可以遠離災禍、平安開運，一整年都順順利利的。大年初二的禁忌例如以下：

請繼續往下閱讀...

1.不能午睡+掃地

過年期間如果女兒回娘還在睡午覺的話，會被認為整年都很懶惰；此外，這段期間會有很多親朋好友來拜年，若是被發現還在睡午覺的話，可能會讓客人們覺得很失禮。若是回娘家還在掃地的話，會把財運都掃光光！

2.回門禮不能是「單數」

女兒回到娘家時，不能空手而歸；準備伴手禮和紅包的時候，必須成雙成對，因為傳統認為單數不吉利，會招厄運，影響一整年的運勢。

3.中午宴請女兒女婿

女兒嫁出去在傳統觀念中是「客人」的角色，所以要選在中午的時間，若是時間移到晚上，會被認為是吃到尾，這樣娘家有可能會窮一年。

▼出嫁女兒禁忌留到天黑，以防給娘家帶來壞運。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

4.岳母送禮的眉角

女兒如果回娘家，岳母會準備2隻雞送給女兒和女婿，代表祝福早生貴子；那若是第一次帶孫子回娘家，送上雞腿並用紅線將古錢繫上，象徵帶財。

5.如果無法回娘家

很多人都會因為工作繁忙，或是臨時有什麼事，無法回娘家，可以先用自己穿過的衣服寄回娘家當代表，並在農曆2月2日回去。

6.準備伴手禮或紅包

女兒回娘家的時候，可以戴上一些伴手禮，表示在夫家過的很好，也可以帶上一些水果和紅包，但一樣注意必須成雙成對。