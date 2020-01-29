武漢肺炎疫情不會像SARS那麼久　鐘南山重新定義「毒王」超級傳播者

▲武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山透露，武漢肺炎目前最需預防的就是「人傳人」的情況，認為這段時間確診數激增是因為檢測方式的改變，可以在短時間內就診斷出患者是否感染。至於跟SARS相比，鐘南山提出跟SARS不同之處，也認為疫情不會跟SARS一樣持續6個月那麼久。

鐘南山接受新華社專訪時表示，當年SARS疫情持續了約6個月之久，不過他認為武漢肺炎疫情不會那麼久，因為在第三波疫情開始後，大陸官方已經採取強力措施，「特別是早發現、早隔離，這兩條做到了，我們有足夠的信心防止大爆發或重新大爆發」。

鐘南山也提到武漢肺炎有病患症狀不明顯的問題，他提醒只要過去去過武漢、接待過武漢來的人，或是有親戚朋友接觸過，都要注意接受做檢測，這樣才能即時發現確診病患。

另外，武漢肺炎疫情中不斷傳出有「超級傳播者」出現，鐘南山則說定義「超級傳播者」不是說一個人傳給多少人就是超級傳播者，而是要看那些「被傳染的人是否能夠迅速再傳染給別人」，目前為止有這種現象的病患並不多，「我不認為現在有很確定的超級傳播者存在，但以後怎麼樣很難說」。