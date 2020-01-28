川普向中國及習近平提「武漢肺炎必要援助」：我們專家是非凡的

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延，美國第5例確診，川普27日在推特發文表示，關於新型冠狀病毒的疫情延燒，美國與中國保持密切聯繫，儘管美國的確診病例數不多，但還是必須關注。美國已經向中國和習近平聯繫，表示美國將會提供必要的協助，最後並強調「我們的專家是相當非凡的」。

▲美國總統川普27日推特發文。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

川普曾在25日在推特針對武漢肺炎疫情發文，指出「中國在控制冠狀病毒疫情這方面已經非常努力，美國非常讚賞他的們努力及透明度」，川普提到，「一切都會好起來的，我要特別代表美國人民感謝中國國家主席習近平！」