影／林昶佐再度勝選！　遺憾戰友洪慈庸未連任

▲無黨籍立法委員林昶佐。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

第10屆立法委員選舉今（11）日投開票，台北市第五選區（萬華區、中正區）由無黨籍候選人林昶佐以8萬1,325票兩度擊敗對手國民黨候選人林郁方，對此，林昶佐也親自現身競選總部，面對現場500多位支持者表達感謝之意。

林昶佐現身就說，感謝中正萬華萬鄉親的支持，能夠繼續為30萬的中正萬華民眾在國會中打拚，為兩千三百萬所有的台灣人的未來全力以赴。

林昶佐表示，雖然從宣布參選連任以來，面對強大的壓力與困境，再次突破中正萬華的傳統政治框限，這個結果，是對個人以及四年來曾經參與在林昶佐團隊中每一個人的肯定。因此，今天的勝選，個人相信團隊中的每一個人現在都跟我一樣，心中充滿感激，也更相信，大家可以一起打造一個有尊嚴而美好的國家。

▲林飛帆陪同林昶佐車隊掃街。（圖／林昶佐辦公室提供）

同時，林昶佐也想向林郁方致意，雖然競選期間雙方對諸多議題有不同的看法，但能夠一起將這些看法分別呈現給人民來做出抉擇，這就是台灣最珍貴的價值－「民主」，因為大家共同參與了這個過程，讓台灣的價值被彰顯、被全世界重視，個人期盼也相信基於對這個價值的信仰，雙方能共同為了這塊土地、台灣的未來，一起攜手前進。

林昶佐也說，蔡英文總統也將以懸殊的差距連任。這是向世界傳達一個非常重要的事情，台灣人選擇一條捍衛民主自由的道路，一條不需要依靠中國，我們一樣可以有尊嚴地走出自己的路，勇敢自信地走向全世界。

最後，林昶佐也提到，洪慈庸是一路走來最堅實的夥伴，未能順利連任，個人感到無比的難過，兩人都是互相扶持、珍惜的好朋友。另外，也要向吳怡農致上最深的敬意，在超級艱困拚搏到最後一刻，雖然未能順利勝選，未來「我們在不同崗位也一定會繼續團結捍衛台灣」。