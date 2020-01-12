說好的「變裝謝票」呢？　網友催賴品妤兌現祭品文

▲民進黨新北市第12選區候選人賴品妤。（圖／賴品妤競選團隊提供）

記者謝仁傑／綜合報導

2020投入立委選戰的年輕世代輩出，一些以往大家印象中「非典型」的政治人物開始冒出頭。而林昶佐與賴品妤兩人選前在網路上約好的「變裝謝票」活動，現在也被網友翻出來，要他們出來面對！

知名樂團「閃靈」的主唱林昶佐（Freddy），於台北市第5選區以7,197票的差距，二度擊敗藍軍強敵林郁方；而有社運女神之稱的賴品妤，代表民進黨披掛出征新北第12選區，以2,780票的差距險勝國民黨提名立委李永萍。

曾在選前說：「不要看我年輕就覺得沒經驗，我才是一直在第一線的人！」，有著十年社運經歷、擔任林昶佐兩年多主委助理的賴品妤絲毫不畏懼外界質疑。林昶佐也在選前與賴品妤喊話：「妳一定要贏！但是上次我們是說要穿什麼一起去謝票啊！有點忘了...」，賴品妤當即回應：「我扮成鬼王，你扮成火星？」

▲傳賴品妤將合體林昶佐變裝謝票。（圖／取自網路）

網友在林、賴雙雙勝選之後，挖出當時這段有趣的對話，並表示相當期待，紛紛留言：「說話要算換喔！」、「請公布謝票時間跟路線」。

這些政壇新星不但具有話題性，同時能在這個時代之中以黑馬之姿崛起，想必是令人相當期待。



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