沒有濾鏡！日神人自製青黑色蛋糕　「翻轉照片顏色」真相驚呆27萬人

記者林瑩真／編譯

影像作家Takahiro Shibata為了完成妹妹的要求，「想要超上相的蛋糕」，做出了一個青黑色的草莓蛋糕。但這個蛋糕並非顏色厲害，真正的賣點在於拍照後反轉照片的顏色，這時才會發現，蛋糕又變回了正常的顏色。

「因為妹妹拜託我，想要一個超級上相、與眾不同的蛋糕來拍照，我就做了一個反轉色蛋糕。」從Takahiro的照片來看，蛋糕呈現恐怖的青黑色，奶油是黑色的，草莓跟蛋糕體則是詭異的藍色。

不過蛋糕真正厲害的地方在於，拍照後反轉照片顏色才會發現，這塊蛋糕竟然又變回了白色奶油、咖啡色蛋糕體，有著紅色草莓的正常蛋糕，完全不靠合成技術，只單靠手機就能完成的超神技術。

原來要靠反轉照片顏色才能拍出正常草莓蛋糕，如此反向的創意吸引了27.3萬讚及7.2萬轉推。不過Takahiro說，其實蛋糕嘗起來就是普通草莓蛋糕，只是用可食用色素調出顏色，藍色草莓則是果凍。至於怎麼知道該調什麼顏色，是用iPhone反轉顏色的機能（反相顏色模式），全程透過鏡頭來做料理。

事實上，Takahiro先前也因為妹妹的要求，做過超級像菜瓜布的綠黃色海綿蛋糕，以及可以戳9次的梅干洞便當，還有試吃吃到飽的晚餐，兄妹互動相當有趣，激發出更多創意。

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