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日本口罩已抵陸　對比「台灣卻0支援」？石明謹嗆：囤1個月，也只夠我用1天

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▲▼桃園機場二航廈，因應武漢肺炎，保全 地勤人員 旅客都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲因應武漢肺炎，地勤人員、旅客都戴上口罩。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者劉維榛／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」武漢肺炎令人聞之色變，掀起全台人搶買口罩自保，行政院長蘇貞昌24日下令，醫療用口罩、N95暫停出口1個月，消息一出卻引發正反兩派論戰。名人石明謹則反轟支持出口的人，「台灣人自己的需求其實根本很緊張，你坐在家裡鍵盤親中不腰疼！」

為了優先供應國內的防疫需求，蘇貞昌表示，國內每天能生產188萬副口罩，最高還可以達244萬副，平常國內需求是130萬副，並向國人掛保證喊話「#口罩一定夠，#不必囤太多！」

經濟部也PO文表示，「衛福部疾管署有超過4000萬副存量，已提供四大超商200萬片，後續會每天提供100萬副給各大通路（包括藥妝店、電商及超商）。」另外，有廠商提早開工，初三開始，國內每天可以做到79萬副的產能，初六開工之後，恢復為正常產能，每天生產188萬副。

然而對比《日本民間捐贈100萬個口罩…今抵達成都！第一時間運往武漢》消息，親中名嘴黃智賢在砲轟「這是怎樣沒有人性，泯滅良心的政權？」新黨發言人王炳忠也批評蔡政府不懂外交手腕，「現在日本都捐贈百萬口罩送武漢，民間掛起『武漢加油、中國加油』布條，日本都懂和中國民間搏感情，蘇貞昌還在冷嘲熱諷禁口罩出口？」

蔡正元也狠酸，國際宣傳戰的目標，就是爭取國際輿論更多的支持，但總統蔡英文和行政院長蘇貞昌在除夕夜領先各國，對大陸禁運口罩，「國際輿論會站在台灣這邊才怪！」

對此，支持禁出口的名人也跳出來發聲，作家「我是小生」發文表示，「不出口口罩是為了穩定供貨以及價格。衛福部表示目前國內口罩庫存維持在四千萬個以上，四千萬很多嗎？平均一個國人勉強算兩個而已。在那邊哭夭怎麼不捐給對岸的，麻煩帶著自己的份去展現大愛好嗎？」

網路紅人「警察球評」石明謹也在臉書喊話，若一天最高能出產200萬片口罩，一個月不出口，可以囤積6000萬片，加上原本宣稱有4500萬片存貨，一個月後，就有高達1億500萬片供民眾防疫使用，「平均下來一個台灣人大概可以分到4、5片。」

日本口罩已抵陸　對比「台灣卻0支援」？石明謹開嗆：囤1個月，也只夠我用1天

▲石明謹開嗆酸民！（圖／翻攝當事人臉書）

但對於每天要處理車禍、進出醫院的石明謹來說，「大概算了一下，我一天要使用四片左右的口罩，就算台灣囤了一個月的口罩，也只夠我用一天！」對於主張要把口罩賣給對岸的人，他直言，「我才覺得你不是人，台灣人自己的需求其實根本很緊張，你坐在家裡鍵盤親中不腰疼。」

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