關山警攜手警雁關懷協會　發紅包送年菜...值班員警喊：揪感心！

▲ 關山警攜手警雁關懷協會發紅包、送年菜，值班員警喊「揪感心」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



台東縣關山警分局分局長潘仕能攜手警雁關懷協會創會理事長盧起箴，24日除夕當天「發紅包、送年菜」予各分駐(派出)所因執行勤務未能返家過年的員警，讓所有執勤的員警讚稱「這個年，真是年味十足啊」！也將落實各項勤務，讓民眾能夠過個平安開心的好年。

109年加強重要節日安全維護工作自16日22時起至30日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，關山警分局各分駐(派出)所警力及協勤民力全力投入，讓轄內民眾能安心過好年！春節期間有些同仁就必須犧牲假期戮力執行勤務，關山警分局分局長潘仕能與警雁關懷協會創會理事長盧起箴有鑑於此，分別至各分駐(派出)所發送紅包及年夜菜慰勞同仁之辛勞，給大家打氣。員警大呼這個年真的是年味十足，有「鼠」不盡的幸福！

關山警分局長潘仕能表示：感謝警雁關懷協會創會理事長盧起箴，發送包含分局本部及各分駐(派出)所等20個單位「燒燙燙」的年夜菜，讓大家在所也能感受到「鼠」不盡的年味！另外於此再次呼籲民眾，返鄉吃團圓飯，切勿飲酒駕車，以免樂極生悲，害人又害己。

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