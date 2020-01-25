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紅包金額慘輸哥哥　男大生改送「全紅大禮包」...爸爸傻眼反制

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過年,年節,春聯,年節氣氛,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆新年。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

傳統農曆新年到來，小朋友最期待收到紅包，不過隨著年紀漸長，這筆「收入」變成了「支出」，可就沒那麼讓人開心了。就有男大生發文，提到家中有個特殊的習俗，小孩要包給長輩，隨著親哥畢業出社會，出手一年比一年還要豪邁，於是他今年想出妙計來挽回劣勢！

請繼續往下閱讀...

文化大學男大生25日在Dcard貼文，表示他們家很特別，就算還是學生，爸媽依然會希望包紅包，說是因為習俗、喜氣的象徵，即便只包200元也沒關係，重點是要「沾喜氣」。

不過自從哥哥社會之後，包給爸媽的紅包越來越厚實，雖然他們說不在意金額，但看得出來都會很期待哥哥的那包。無奈他只是個打工仔，微薄的薪水沒辦法讓2老有太大的期待，不過今年心生奇招，決定來個「包不起紅包討歡心法」！

為了和哥哥互別苗頭，文化男大生準備了喜氣大禮包，一次買了6種紅通通的吉祥組和，分別是紅泡麵、紅襪子、紅內褲、紅短T、紅長褲和紅外套，一次包辦了從頭到腳，加上他們家過年必打麻將，連吉祥宵夜肉燥麵都幫爸爸準備好了。

紅包金額慘輸哥哥　男大生改送「全紅大禮包」（圖／翻攝Dcard）

▲左邊是掏現金的哥哥，右邊是「全紅大禮包」，身穿紅短T、紅長褲、紅外套、紅襪子，手拿紅泡麵和......紅內褲。

除夕圍爐完後，父母先拿出紅包給2個小孩，接著就是角色互換時間，他拿出準備已久的組合包，大喊「鼠年行大運」，坦白表示這叫「包不起紅包討歡心法」，裡面準備的都是紅色喜氣的東西，「給你等等去打牌的時候可以多贏些我的零用錢」。

看到這出奇不意的組合包，爸爸一開始有點傻眼，最後還是歡喜接受，反倒是出重金的哥哥大錯愕，這一局輸給了創意。有趣的是，隔天老爸出門去打牌前突然停下，用同一招將軍，「XX（男大生名），你老爸我也有個奇招，叫『給不起零用錢爸爸法』，以後不給你零用錢了，你每天回家吃飯就好。」

文章貼出後笑翻不少網友，也有人大讚大學生機智，「全身紅連吃的也要紅的」、「笑死根本計畫通」、「我家這邊親戚也是欸，即便包很少也要包，說是因為習俗討喜氣」、「爸爸看著電視武漢新聞心想：要是有個紅口罩就更完美了」、「以前我送過爸媽紅內褲不送還好，送了隔年我多了個弟弟。」

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