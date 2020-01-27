網搜小組／劉維榛報導

武漢肺炎鬧得人心惶惶，位處第一線的航空機組、地勤人員還要承受陸客謾罵！一名地勤PO出影片，一名男陸客未能入境台灣，在櫃台飆罵「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」、「什麼東西呀！全世界沒有的，餐廳不讓人進門！」讓大批網友怒譙，「要吵滾回去大陸吵！」

▲陸客威脅「乾脆死在這邊」！（圖／翻攝臉書爆料公社）

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一名網友在臉書《爆料公社》自稱是某航空地勤，他抱怨，25日下午收到移民署無預警宣布，「中國人來台，如果是特定條件的旅客，禁止入境」，禁令來來得太突然，不少來自對岸的班機早已在起飛在空中，「導致（旅客）落地後不能入境！」

原PO透露，每位地勤疲於奔命，替旅客簽轉到他航，棘手的是，「有些航空公司也不願意載這些人，搞得像肉球一樣」，隨著疫情擴大，昨（26）日移民署發布限縮條件，「除了陸配之外，禁止入台，連港籍澳門籍都是，但客人不僅是台灣籍跟中國籍的航空旅客都送過來了，現在整個機場就是一個大瘟疫區。」

現場一團亂之外，還有陸客脫序大鬧，原PO拍下影片，直呼「影片的大叔已經鬧一整個晚上了，一直說我們沒人性，說乾脆死在這邊！讓我們一線處理人員更難工作。」

影片可見，未戴口罩的大叔因不能入境台灣，氣得對櫃檯地勤飆罵，「什麼東西呀！全世界沒有的，餐廳不讓人進門！」、「台灣人還有人情味嗎？沒有人味啦！」、「沒有人味的人，不用跟你們講人話！」、「是你們把我們送過來的！」脫序大叔甚至一路叫囂10點多。

▲網友拳頭硬了！（圖／翻攝臉書爆料公社）

畫面瘋傳後，掀起眾網友怒轟，「這裡不是大陸，要吵滾回去大陸吵」、「拒絕入境就對了，都不讓台灣參加防疫會議了，憑什麼要對你們同理心，滾」、「機場人員真的很辛苦」、「有膽，罵自己國家的領導人阿」、「什麼時候了還在跟你人情味，你們政府故意放病毒來害你們，你們卻要來害我們，到底是誰沒人情味」、「自保就是人味」、「拜託…好好待在你們的國家就好！不要來殘害我們台灣人」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在26日宣布強化防疫措施，若違反居家隔離、檢疫者，會進行強制隔離「地點都已經準備好了」，而且不僅止於此，還會以刑事訴罪。訂定陸籍人士來台限制，總共6點決議，如下：

1、全面禁止湖北省陸人來台。

2、湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，已經發入臺許可證者推遲來臺。但防疫交流、人道就醫、社會交流之團聚或隨行團聚、專業交流之駐點服務、投資經營管理(含陪同人員)，經審查後獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

3、陸生即日起至2月9日暫緩來臺。

4、商務活動交流，除履約活動、跨國企業內部調動(含陪同人員)外，暫緩受理；已經發入臺許可證者推遲來臺。獲准來臺者，須配合自主健康管理14天。

5、陸配回臺（含湖北省），限制居住，自主健康管理14天。

6、小三通部分：全面暫緩陸人以小三通事由(含社會交流、藝文商務交流、就學、旅行)至金馬澎離島；已發入臺許可證者推遲來臺。

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