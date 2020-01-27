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惡劣！大陸返台旅客故意對檢疫員「咳嗽嘻笑」　指揮中心嚴斥：最高罰15萬

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▲▼桃園機場因應武漢肺炎，機場檢疫及看板等防疫措施。（圖／記者呂佳賢攝）

▲因應武漢肺炎，桃園機場加強檢疫等防疫措施，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應中國大陸武漢肺炎，機場防疫人員無不繃緊神經，從最初武漢直航班機的登機檢疫，到後來要求中港澳等地抵台旅客填寫健康聲明書，就是希望盡早找出可能的病患，給予幫助以及防疫作為。然而卻傳出有從中國大陸返台旅客不配合檢疫，甚至還有人故意對檢疫人員咳嗽、嘻笑。中央流行疫情指揮中心今提出嚴正斥責，並強調，不配合防疫將依法嚴懲。

▲▼防疫絕非兒戲。（圖／衛福部提供）

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▲衛福部製作圖卡，希望國人理解防疫絕非兒戲。（圖／衛福部提供）

中國大陸武漢肺炎疫情持續蔓延，根據陸方27日公布報告，累計確診病例已經達到2744例，且有80例死亡；至於台灣方面至26日已經累積有4例確診。中央流行疫情指揮中心23日已擴大實施中港澳入境旅客檢查，全面要求填寫健康聲明書，包括14天內是否有旅遊史、發燒、呼吸道症狀或咳嗽等症狀。

▲▼中央流行疫情指揮中心應變官、疾管署副署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

▲中央流行疫情指揮中心應變官、疾管署副署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

指揮中心應變官、疾管署副署長莊人祥表示，近來有機場檢疫值勤同仁反映多種狀況，包含從中國返台乘客雖明顯有咳嗽等症狀，卻未如實填報健康聲明書；也有中國返台旅客蓄意對值勤同仁咳嗽、嘻笑。

指揮中心嚴厲斥責，防疫絕非兒戲，健康聲明書已清楚提醒填寫人的責任及罰則，若填寫健康聲明書不實，將嚴格追究責任。

另所有旅客皆會通過發燒篩檢站，若篩檢站看到有呼吸症狀旅客，皆會要求留下進行健康評估，符合條件即會立刻送醫院隔離採檢。如有妨害公務行為事實，指揮中心會進一步瞭解追究前述未配合檢疫作業人員之責任，依法嚴辦。

中央流行疫情指揮中心再次強調，依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，將依法處最高15萬元罰鍰。

唯有全體國民配合落實防疫作為，才可將疫情阻絕境外，保障人民生命財產安全。若想查詢傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)。

▲▼武漢肺炎,防範新型冠狀病毒機場檢疫單張,機場檢疫。（圖／疾管署提供）

▲▼因應武漢肺炎，機場針對大陸返台旅客發放防範新型冠狀病毒機場檢疫單張（上）、旅客入境健康聲明卡（下）。（圖／疾管署提供）

▲▼武漢肺炎,旅客入境健康聲明卡,機場檢疫。（圖／疾管署提供）

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