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再批蘇貞昌扯謊、沒良心　黃智賢：台灣剩70萬口罩餵狗吃嗎？

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▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者呂欣玫／綜合報導

武漢肺炎疫情爆發，台灣政府宣布管制口罩出口以供應內需，對此，媒體人黃智賢批評是泯滅人性，她27日再發文痛批，台灣每天口罩可以做出244萬片，卻只需要154萬片，每天多了90萬片口罩，就算極度恐慌，再怎麼努力囤貨，再努力買20萬片好了，「台灣還是每天都要會剩下70萬片口罩沒有地方去，餵狗吃嗎？」

對於行政院長蘇貞昌下令醫療用口罩、N95暫停出口1個月，黃智賢27日透過臉書表示，「為什麼我罵禁止口罩出口，是泯滅人性？因為，正常人類，沒有這樣幹的。因為做人，總要有個人樣。」禁止出口，讓人民想捐口罩給武漢，都無法出口。

黃智賢說，「為什麼我非常憤怒？是因為，我知道，台灣口罩供應綽綽有餘。為什麼我知道？是蘇貞昌自己說的。」蘇貞昌22日在臉書上說，要台灣人別搶購囤積口罩，口罩絕對足夠，說有4500萬個戰略庫存的口罩，立刻釋出，讓大家立刻可以買到，經濟部長沈榮津也立刻附和，他受訪表示，「國內口罩產能每日約188萬片，其中130萬片供國內需求，包括家用及醫療用，足供目前國內需求。」、「經濟部掌握國內廠商生產狀況，確認日產量尚能增加56萬片。」

黃智賢指出，「如果加班製造，可以做出244萬片，不成問題，所以，口罩絕對淹沒你，就這個意思。」而台灣平常每天的口罩需求，是130萬片，即使是民眾恐慌搶購囤積，也是綽綽有餘，所以沈榮津再三保證，口罩綽綽有餘。為什麼呢？沈榮津這樣說，是有歷史數據可以支撐的，2003年SARS期間台灣也曾搶購口罩，人人囤積口罩，「SARS期間產生的恐慌性需求，在15天內增加200萬片，平均一天需求增加14萬片。」一天的需求，從130萬片，增加14萬片，變成154萬片。

黃智賢表示，那台灣每天口罩可以做出244萬片，卻只需要154萬片，每天多了90萬片口罩，就算極度恐慌，再怎麼努力囤貨，再努力買20萬片好了，台灣還是每天都會剩下70萬片口罩沒有地方去，「餵狗吃嗎？」

黃智賢批評，蘇貞昌25日突然下令，台灣口罩禁止出口，理由是口罩要自己用，22日還端出可靠的數據，說口罩多到淹死你，25日就變臉了，就突然改口說口罩不夠了，「是你1月22日說謊，還是1月25日說謊？」台獨再怎麼仇中反中，也不要泯滅良心，在疫病之前，總可以下留一點點人性，官方就算不願意幫助武漢，總不能禁止人民自發的溫暖，你不准出口，是連我自己買了口罩要捐武漢，都不能，明明台灣口罩，按照你自己的說法，是多到淹腳目，這就是沒有良心。

黃智賢說，最後，因為限量的關係，她只能在大陸的網站，買了1000副手套，寄送到武漢兒童醫院，廠商至今還沒有發貨，但她指定了給最基層，第一線的醫護使用，尤其是第一線的護士，加油。

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