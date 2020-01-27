開記者會說明疫情　湖北省長沒戴口罩武漢市長「上下弄反」

▲武漢市長周先旺開記者會時將口罩上下戴反。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，湖北省26日召開記者會對外說明防疫情況，但被眼尖的網民抓包，出席記者會的長官們不是沒有戴口罩，就是戴的方法不標準，就連武漢市長周先旺都「上下戴反」，原本口罩上用來固定鼻樑的金屬條，卻被他戴到了下巴的位置。

根據《央視新聞》客戶端，當天出席記者會的官員包括武漢市長周先旺和湖北省長王曉東等人，從現場的畫面中可以看出，不僅坐在中間的王曉東沒有戴口罩，坐在畫面左側的官員雖然有戴，但是只有罩住嘴巴，鼻子露在外頭，而坐在畫面右側的周先旺則是將口罩上下反戴。

▲武漢市長周先旺開記者會。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

周先旺在當天的記者會上表示，受春節和疫情因素影響，大概有500萬人員離開武漢，此外，還有643人在發熱門診留觀，目前收治和留觀的患者中，可能還會增加1000例確診病例。

王曉東當天則說，不能讓城市的疫情向農村擴散，現在是春節期間，農民工返鄉回家過年，再加上農民習俗，春節期間走訪親戚、聚餐、串門，讓農村防擴散的難度很大。

隨著肺炎疫情蔓延，武漢市政府22日通告，當日起在該市公共場所實施佩戴口罩控制措施。市民群眾到商場購物、去公園散步以及乘坐公共交通工具時，須按照要求佩戴口罩。拒不執行者，由各相關主管部門依法處理；情節嚴重者，將被追究刑事責任。

►留在武漢的人怎麼辦？官方宣佈「實施戰時措施」...拒戴口罩或被追究刑責

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！