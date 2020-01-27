影／小三通停擺！指揮中心研議暫停兩岸航運　不配合檢疫最重處「3年徒刑」

記者李宜秦／台北報導

近日傳出有大陸旅客對機場防疫人員咳嗽、嬉笑，不配合檢疫的行為，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，防疫不是遊戲，任何不禮貌行為或妨礙公務行動都會處以最重處罰，最重恐面臨3年以下有期徒刑。另外目前離島小三通已全部暫停，航運是否停開則正在研議中。

▲防範武漢肺炎，台北捷運民眾戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

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陳時中表示，近兩天在機場閘門口，頻傳有旅客對第一線防疫人員不尊重、不禮貌，他對此「嚴正警告」，防疫不是遊戲，只要旅客不配合檢疫，對檢疫人員不尊重或妨礙公務等行為，都會處以最重處罰，開罰15萬罰款，並可能面臨3年以下有期徒刑。

陳時中表示，近日有政治人物針對是否戴口罩挑釁，一切應以指揮中心為主，有慢性病、有症狀者，務必戴口罩，以免污染他人，若進入通風不良、壅擠、密閉空間、醫院等地，也建議戴口罩。

另外昨日宣佈小三通全數暫停，陳時中表示，目前正在研議兩岸航運是否停開，不過已禁止湖北省旅客來台，也暫停觀光、醫美旅客來台。

中國大陸武漢肺炎疫情持續蔓延，根據陸方27日公布報告，累計確診病例已經達到2744例，且有80例死亡；至於台灣方面至26日已經累積有4例確診。衛福部昨日宣布，只要是從湖北返國或接觸過確診病患者，就須進行居家隔離，在結束前不得外出，否則可處1到15萬元罰款，致人傳染者還可能面臨3年以下有期徒刑。

另外，疫情指揮中心23日已擴大實施中港澳入境旅客檢查，全面要求填寫健康聲明書，包括14天內是否有旅遊史、發燒、呼吸道症狀或咳嗽等症狀，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，將依法處最高15萬元罰鍰。

▲武漢肺炎0126疫情。（圖／記者劉亭製圖）