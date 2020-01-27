防疫情擴大！武漢陸客團26日全返陸⋯湖北團37人今將離境

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局24日宣布團體旅遊暫停赴中國大陸，並即時就在臺旅遊團協調旅行社安排在臺武漢團及湖北團離境。觀光局今日表示，在台旅遊的武漢團昨日已全數返陸，湖北團2團共37人，將於今日全數離境，並呼籲目前在臺之大陸觀光團應於1月31日前安排返陸。

▲武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

請繼續往下閱讀...

交通部次長祁文中表示，武漢團已於今日中午前全數離境，湖北團則還有1團、19人將於今日下午出境，另外目前在台陸團共308團、5499人，觀光局已要求旅行社，必須安排全數在本月底離境。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情提升為第二級警告，交通部及交通部觀光局已配合中央流行疫情指揮中心成立應變小組會同辦理相關防疫工作。觀光局再次呼籲除請旅行業暫停接待大陸觀光團外，也宣布至1月31日止，請旅行業暫停組團前往中國大陸地區（不含港澳）旅遊，並公布參團旅客解約退費原則，以保障國人及旅客自身安全與權益。

交通部觀光局將持續配合疾管署妥善處理在臺大陸旅行團旅客防疫事宜，並囑請導遊隨時注意陸客團旅客身體狀況並通報，以維護國人身體健康與安全。

另提醒國人返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。