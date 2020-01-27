快訊／大陸國務院凌晨下令：2020春節假期延長至2/2　開學日待宣布！

▲華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」。（圖／路透社）

記者董美琪／綜合報導

大陸國務院27日凌晨2點多發布消息，宣布延長2020年春節假期到2月2日（農曆正月初九，星期日），2月3日（星期一）起正常上班。至於各地大專院校、中小學、幼兒園延遲開學，詳細時間將由教育部門另行通知。

大陸國務院強調，因疫情防範控制而不能休假的勞工，應根據《中華人民共和國勞動法》規定安排補休，未休假期的工資報酬應按照有關政策保障落實。

國務院辦公廳27日凌晨發布「延長2020年春節假期」的通知。為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，更好保障群眾生命和健康，延長2020年春節假期的具體安排通知如下：

一、延長2020年春節假期至2月2日(農曆正月初九，星期日)，2月3日(星期一)起正常上班。

二、各地大專院校、中小學、幼兒園推遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

三、因疫情防控不能休假的職工，應根據《中華人民共和國勞動法》規定安排補休，未休假期的工資報酬應按照有關政策保障落實。

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▲因疫情防範控制而不能休假的勞工，應根據《中華人民共和國勞動法》規定安排補休。

▲武漢1400萬人口「500萬人離城」。（圖／路透社）

▲大陸春節假期延長至2月2日。（圖／達志影像／美聯社）