全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了

▲因應武漢肺炎，台北許多民眾搭乘大眾運輸工具都戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

許多民眾近日上網反映買不到口罩，不斷發文詢問哪裡可以購買、何時進貨。對此，經濟部26日晚間公布3項產能、庫存細節，也透露部分廠商已答應初二提早開工，「不用擔心，口罩一定夠！」

台北一名網友26日在PTT表示，他今天逛遍各大網購，也跑了康是美、屈臣氏等5、6家藥妝店，但口罩通通缺貨，光南也說要到30日（初六）才會進，讓他有些著急，擔心把口罩用光，「口罩哪時會補貨？有人會知道嗎，謝謝！」

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▲有網友在PTT表示買不到口罩。（圖／翻攝自PTT）

經濟部26日晚間回應，經逐一聯繫後，部分廠商初二起就會陸續提早開工，估計初三開始國內每天可以做到79萬副產能，待初六開工後，將恢復至正常產能，每天生產188萬副，而且24日起已暫停外銷。

經濟部指出，衛福部疾管署有超過4000萬副存量，已提供四大超商200萬副，後續將每天提供100萬副給各大通路（包括藥妝店、電商及超商），同時經濟部也已聯繫物流業者，年假時繼續協助出貨。

經濟部補充，車站、休息站等人潮較集中的超商，有時會補貨不及，但總部仍有一定數量庫存，店家也都已經向總部叫貨，「我們要特別感謝在春節加班的口罩製造工廠、物流業者，以及口罩外包裝紙盒的用紙公司，謝謝你們為國人健康提早開工！」

▲經濟部提醒，民眾配戴一般外科口罩即可，不需配戴N95口罩。（圖／經濟部）

值得一提的是，也有網友在PTT詢問全台各地戴口罩的情況，「0126下午我人在宜蘭家樂福，看逛賣場的人起碼90%以上都沒戴口罩，但家樂福大多數工作人員都有戴口罩，沒戴口罩的以上架貨物的工作人員為主，各位可以講講，你所看到的情況嗎？」

許多網友看完紛紛留言，「人在新北，路上戴口罩的人明顯變多，但也看到很多沒戴的人，蠻多人咳嗽、打噴嚏也沒遮」、「新竹市，感覺一半一半，愛買藥妝區的口罩已經被買光」、「昨晚逛士林夜市，戴口罩的人很多欸」、「昨天去基隆廟口夜市，滿滿的人好像沒什麼人戴」、「台北信義區，七八成都有戴」。

也有中南部網友表示，「高雄夢時代，戴口罩一半一半，非常有感，平常是很少人戴的」、「台南鬧區的廟，戴口罩的不到三成」、「高雄人剛逛完好市多，一半以上的人有戴」、「嘉義文化路夜市戴口罩不多」、「高雄新樂街人氣明顯變少，戴口罩的人變多了，但也不到兩～三成」、「昨天去台中港三井，大概兩成戴口罩」掀起熱議。

▲桃園機場防疫，民眾跟地勤戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）