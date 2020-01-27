日本宣布從武漢「包機撤僑」　安倍晉三：正在與中國政府協調

▲日本宣布26日宣布，撤離武漢的日本公民。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日本首相安倍晉三26日宣布，日本政府將從現在已經被封鎖的城市武漢，以包機的方式撤離在當地的日本公民，武漢是這一波肺炎疫情爆發的中心地帶。根據日本政府掌握的資訊，在武漢當地約有710位日本公民。

綜合日本《法新社》、《彭博社》、《時事通信社》報導，安倍晉三對撤僑議題表示，「如果他們願意，我們已經準備好撤離在武漢的所有日本公民，並且考慮用包機的方式，目前已經在跟中國各級政府單位協調當中。」

日本政府表示，截至24日掌握資訊，武漢當地約有710名日本公民，當地目前實際的現況，相當於1100萬人口被封鎖。

▲日本首相安倍晉三表示，正在與中國各級政府溝通撤僑。（圖／達志影像／美聯社）



日本厚生省也呼籲，針對武漢肺炎的疫情，已經從三級警戒提升到二級警戒，希望日本公民暫時不要前往武漢。

截至26為止，日本已有4例武漢肺炎確診案例，都是中國籍，分別是居住在神奈川縣的30多歲中國籍男子，居住在武漢前往東京旅遊的40多歲男子，30多歲來自武漢的女性，40多歲居住在武漢的男性陸客。

早在日本之前，美國25日就宣布包機撤離武漢的美國公民，並且暫時關閉武漢領事館，估計包機將搭載230人，在26日就已經開始撤僑。

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