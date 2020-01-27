在地人狂愛！基隆5間超低調咖啡廳　快收進口袋名單不要再告訴別人了！

▲基隆有很多低調卻極富特色的咖啡廳，下次去基隆玩的時候別忘記安排下午茶行程，造訪這些在地人狂愛的店家。（圖／翻攝自FB「曙·初見咖啡Chujian cafe-基隆咖啡店」）

記者張惠媛／基隆報導

近年來，基隆成為北台灣出遊景點上的熱門地點，環山臨海的地理位置、豐富的歷史文化、加上日漸便利的交通，是許多北部人假日出門走逛、來回車程又不會太花時間的人氣首選，港畔景致、山階窄巷，處處都令人驚豔，但素有「雨都」之稱的基隆，綿綿細雨不停也是常有的事，戶外景點去不成別失望，這幾間超有個性、好喝又好拍的咖啡廳快收進口袋名單，下次來基隆的時候，走累了就拐進咖啡廳坐坐，如果不巧碰上下雨，也不擔心無處可去了。

▲2樓是古著服飾選物店、3樓是以老物件打造的咖啡廳，如電影般場景，吸引不少年輕人前來朝聖。（圖／翻攝自FB「空白」）



空白服飾／金派甜點

位於基隆廟口夜市附近小巷弄3樓的「金派甜點」，是基隆市區少見的個性空間，走上窄窄的木樓梯，來到2樓，首映入眼簾的是古著服飾選物店－「空白服飾」，以木頭跟紅色鐵件搭配出的空間，與一般服飾店整齊劃一的擺設不同，雖然衣物種類繁多，卻不擁擠，店內販售的選物中亦有許多老物件，對於喜歡挖寶的人來說就像天堂一般，原本打算來吃甜點的人，有可能就這樣在2樓被「困住」半小時以上。沿著彩繪牆面旁的樓梯走上3樓，就是「金派甜點」，同樣以老物件構築的空間，眼前的桌子可能是古董級的保險箱，以木頭與手作椅墊搭配成的椅子也獨樹一格，整體混搭得很有感覺，打開洗手間的門，以為會看到狹窄的如廁空間，卻看到了彷彿電影一般的馬賽克磚加球池浴缸，處處令人驚喜。

▲甜點皆為每日現做，想吃可要儘早。（圖／翻攝自FB「空白」）



▲每天提供的甜點品項不一，人氣品項完售速度超快。（圖／翻攝自FB「空白」）



這裡的甜點皆是老闆娘當日手作，數量有限，人氣爆棚的綜合水果千層，真材實料、叉子一插就爆餡，滋味酸甜、心滿意足。不嗜甜的人也有鹹食可選，燉豬肉咖哩飯、塔香豬肉拌飯、培根蛋捲等私房料理，現點現做，開放式廚房藏不住香氣，假日下午在這裡吃甜點、聞著咖啡香，還有老物作陪，如此低調的小店，卻時常人潮爆滿，不是沒有原因。

地址：基隆市仁愛區愛三路75號2樓

▲基隆首見的港風咖啡廳，店內氣氛幽微，濃濃復古感彷彿穿越時空。（圖／翻攝自FB「曙·初見咖啡Chujian cafe-基隆咖啡店」）



曙・初見咖啡

在基隆海洋廣場旁的「曙・初見咖啡」，位於崁仔頂旭川河上，親明、明德、至善三連棟大樓2樓，是間氣氛幽微的港式復古咖啡廳，昏暗的燈光、帶點粉色霓虹，店內屬裝潢懷舊香港味，還有古董等級的黑膠唱盤。

▲在咖啡廳內竟然可以嚐到港式飲品跟港點，其實這些都是出自於香港老闆娘的巧手。（圖／翻攝自FB「曙·初見咖啡Chujian cafe-基隆咖啡店」）



來自香港的老闆娘不只富有巧思，也做得一手好料理，難得能在咖啡廳內嚐到港式飲品與經典檸檬蜂蜜脆多士，在基隆算是首見，店內不定時會有駐唱表演，彷彿穿越時空、回到老香港的年代，既然來了一趟，當然不能錯過這麼特別的體驗。

地址：基隆市仁愛區愛一路103之1號2樓

▲位於基隆火車站附近的暖日咖啡，店內裝潢風格清新。（圖／翻攝自FB「暖日咖啡《Warm day cafe》」）



暖日咖啡《Warm day cafe》

距離基隆火車站不遠，有一間以手繪風及森林系裝潢為主的小清新咖啡廳－「暖日咖啡」，店內的純白牆面配上木作餐桌，為時常下雨、天空灰灰暗暗的雨都，增添了不少活力與溫暖。

▲「隨機出貨」的拉花，完美延續店裡的手繪風格，咖啡上桌前好好期待一下吧。（圖／翻攝自FB「暖日咖啡《Warm day cafe》」）



▲店裡招牌的麻糬鬆餅，讓少女們為之瘋狂。（圖／翻攝自FB「暖日咖啡《Warm day cafe》」）



店內餐點品項也不少，最經典的就是招牌麻糬鬆餅，鬆軟的鬆餅內加入麻糬，佐以水果、冰淇淋、鮮奶油，小鳥胃的人也可選擇半份，再搭配現煮咖啡，整個下午就滿足了！除此之外，每杯飲品都有獨特的拉花，根本把手繪功力發揮到淋漓盡致。

地址：基隆市仁愛區孝二路107號2樓

▲離市區有段距離，隱身於民宅間的瀞咖啡，店內沉靜簡約。（圖／翻攝自FB「瀞咖啡」）



瀞咖啡

遠離基隆市區之後，在熱鬧的長庚醫院商圈附近，有間沉靜典雅的日式老宅咖啡廳「瀞咖啡」，外觀上懷舊的木窗、木門，如果不留意，就會當成是一般民宅錯身而過，店內簡潔純白的色調，搭配木製桌椅，桌椅擺放距離適中，適度地留白，令人感受到放鬆的氛圍。

▲店裡甜點品項不多，但道道經典，適合想放空的下午。（圖／翻攝自FB「瀞咖啡」）



毛筆字寫的菜單頗有舊時記憶，餐點有熱壓吐司及數款手作蛋糕，不愛喝咖啡的人還有茶品可選，逛膩基隆市區？那就遠離塵囂，走進隱身於民宅內的「瀞咖啡」。

地址：基隆市安樂區安樂路二段166巷32號

▲位於「海景第一排」的圖們咖啡名氣不小，早已是網美間瘋傳的口袋名單。（圖／翻攝自FB「圖們咖啡 tuman café」）



圖們咖啡 tuman café

這幾年人氣直線攀升的正濱漁港彩虹屋，每到假日總是人潮車潮絡繹不絕，彩虹屋也進駐了不少餐廳與新創店家，在正濱漁港旁，「圖們咖啡」紮紮實實就位於「海景第一排」，長型的老式空間有著通透的落地窗，往外一望就能將於港景致盡收眼底，沒下雨的日子，當然要在陽台吹著海風，獨享全景模式的美景。

▲鹹派裡有基隆名產－傳說中的「吉古拉」。（圖／翻攝自FB「圖們咖啡 tuman café」）



看海一定要配咖啡，如果有點餓，還有特製無水咖哩、烏龍涼麵、鹹派等鹹食可選，在港邊待上一整天也不是問題，快找個週末衝一波，別忘記當個盡責的一日網美，在夕陽灑落海面時把快門按好按滿。

地址：基隆市中正區中正路551號