iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

▲ iPhone SE 2將有三種顏色（白色、黑色和紅色）。（圖／svetapple）

記者李瑞瑾／綜合報導

今年不少消息指出，讓果粉們引頸期盼的iPhone SE 2（或稱iPhone 9）真的要上市了！據外媒最新爆料，iPhone SE 2將有三種顏色，除了基本款黑、白兩色之外，還有紅色選項。

iPhone SE 2讓人想起iPhone 8的設計，不少人指出它是iPhone 8的後續機款，因此也有可能被命名為iPhone 9。外媒svetapple最新爆料指出，iPhone SE 2將有三種顏色（黑色、白色和紅色），可能具有64GB和128GB的容量，運行內存RAM應為3GB；處理器則是使用A13仿生處理器。

先前推特爆料達人Steve H.McFly（@OnLeaks）也提供了iGeeksBlog一組獨家渲染圖，曝光了iPhone SE 2設計；根據該組選染圖顯示，iPhone SE與iPhone 8尺寸一樣皆為4.7吋、主鏡頭凸起，比較不一樣的是iPhone 8的機身厚度為7.3mm，而iPhone SE 2則有可能有7.8mm的厚度。

此外，iPhone SE 2背部也有可能採用像是iPhone 11 Pro的磨砂玻璃，而非iPhone 8的光滑玻璃處理方式。背蓋因是採用玻璃材質，因此可以推論，iPhone SE 2也將可以支援無線充電功能。

如果將iPhone SE 2翻到正面，螢幕的設計方式也會與iPhone 8一樣是無瀏海、非全螢幕的設計方式，材質一樣採用較平價的LCD面板，且iPhone SE 2將會回歸實體按鍵，因此將支援Touch ID。

另一方面，彭博社報導指出，蘋果正在集中計劃生產iPhone SE 2，該生產將於2月初開始。 生產組裝廠為台灣的3家工廠包含富士康、和碩以及緯創。

分析師認為，iPhone SE 2是2020年上半年蘋果將推出的「最令人期待的設備之一」。這將非常有助於公司彌補蘋果在的手機銷售疲軟的窘境，iPhone SE 2將與iPhone 11、iPhone 11 Pro 、iPhone 11 Pro Max和iPhone XR等設備一起出售。

一個非常值得信賴的消息來源確認了iPhone SE 2的發行月份，為2020年3月。