　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ iPhone SE 2將有三種顏色（黑色、白色和紅色）。（圖／svetapple）

▲ iPhone SE 2將有三種顏色（白色、黑色和紅色）。（圖／svetapple）

記者李瑞瑾／綜合報導

今年不少消息指出，讓果粉們引頸期盼的iPhone SE 2（或稱iPhone 9）真的要上市了！據外媒最新爆料，iPhone SE 2將有三種顏色，除了基本款黑、白兩色之外，還有紅色選項。

iPhone SE 2讓人想起iPhone 8的設計，不少人指出它是iPhone 8的後續機款，因此也有可能被命名為iPhone 9。外媒svetapple最新爆料指出，iPhone SE 2將有三種顏色（黑色、白色和紅色），可能具有64GB和128GB的容量，運行內存RAM應為3GB；處理器則是使用A13仿生處理器。

先前推特爆料達人Steve H.McFly（@OnLeaks）也提供了iGeeksBlog一組獨家渲染圖，曝光了iPhone SE 2設計；根據該組選染圖顯示，iPhone SE與iPhone 8尺寸一樣皆為4.7吋、主鏡頭凸起，比較不一樣的是iPhone 8的機身厚度為7.3mm，而iPhone SE 2則有可能有7.8mm的厚度。

此外，iPhone SE 2背部也有可能採用像是iPhone 11 Pro的磨砂玻璃，而非iPhone 8的光滑玻璃處理方式。背蓋因是採用玻璃材質，因此可以推論，iPhone SE 2也將可以支援無線充電功能。

如果將iPhone SE 2翻到正面，螢幕的設計方式也會與iPhone 8一樣是無瀏海、非全螢幕的設計方式，材質一樣採用較平價的LCD面板，且iPhone SE 2將會回歸實體按鍵，因此將支援Touch ID。

另一方面，彭博社報導指出，蘋果正在集中計劃生產iPhone SE 2，該生產將於2月初開始。 生產組裝廠為台灣的3家工廠包含富士康、和碩以及緯創。

分析師認為，iPhone SE 2是2020年上半年蘋果將推出的「最令人期待的設備之一」。這將非常有助於公司彌補蘋果在的手機銷售疲軟的窘境，iPhone SE 2將與iPhone 11、iPhone 11 Pro 、iPhone 11 Pro Max和iPhone XR等設備一起出售。

一個非常值得信賴的消息來源確認了iPhone SE 2的發行月份，為2020年3月。

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

3大密碼流言破解！混合字符、頻繁更換無助於密碼的安全性

怕行蹤暴露？　2招教你如何阻止iPhone追蹤你的位置

春節鐵路走春出遊　工研院首座「轉向架走行測試設備」讓軌道安全升級

YouTube Kids嚴格把關孩童收看內容　組40人團隊人工篩選影片

AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流、AI將驅動新購物模式

臉書執行長祖克柏：未來十年AR眼鏡將有重大突破

4大理由推坑！上班族必備Google Keep提升工作生活效率

Amazon Echo不只能播音樂、回答問題　還有這些隱藏功能！

別再用「123456」當密碼啦！BBC教你自創好記又不易攻破的安全密碼

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

3大密碼流言破解！混合字符、頻繁更換無助於密碼的安全性

怕行蹤暴露？　2招教你如何阻止iPhone追蹤你的位置

春節鐵路走春出遊　工研院首座「轉向架走行測試設備」讓軌道安全升級

YouTube Kids嚴格把關孩童收看內容　組40人團隊人工篩選影片

AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流、AI將驅動新購物模式

臉書執行長祖克柏：未來十年AR眼鏡將有重大突破

4大理由推坑！上班族必備Google Keep提升工作生活效率

Amazon Echo不只能播音樂、回答問題　還有這些隱藏功能！

別再用「123456」當密碼啦！BBC教你自創好記又不易攻破的安全密碼

雲朗集團跨足義大利佛羅倫斯　張安平抒懷：做值得的事！

中華女將好棒！　末節連進2球逆轉擊敗超強隊荷蘭

加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

認得他們嗎？《小小廚神》孩子們長大了！　「黑框牙套妹→正妹女演員」轉變超驚人

港劇女神高鼻子被疑整型！　拜年見親戚揭開「身世之謎」⋯網：維基要改了

川字眉OUT！過年「開運醫美」大整理　填平太陽穴有望招桃花

鄰居每晚「抽菸大隊接力」　他向管委會投訴無果...網友真心相勸

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

走春塞車我不怕！　5招小空間體操解救僵硬

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

3C家電熱門新聞

上班族必備Google Keep提升工作生活效率

買iPhone 7+曜石黑　撐3年不行了

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

「2019年網友最常用密碼」榜單出爐！

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

BBC教你自創好記又不易攻破的安全密碼

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

怕行蹤暴露？　2招教你阻止iPhone追蹤你的位置

統一發票沒中別急著丟　「發票怪獸」APP變通通有獎

工研院首座「轉向架走行測試」讓軌道安全升級

藍牙無線耳機大評比！　快來看外媒推薦高CP值、運動用耳機有哪些

2020年的15種新零售趨勢！　產品客製化將成主流

更多熱門

相關新聞

AirPods Pro賣3710元　他猶豫了

AirPods Pro賣3710元　他猶豫了

蘋果最新高階無線耳機AirPods Pro主打音質和主動式降噪功能，儘管7990元的價格不便宜，推出後依然在全球引發搶購風潮。就有網友逛網拍時發現，竟有賣家直接降價4000元，1副只售3710，強調是「正品」、「台灣公司貨」，甚至已賣出80台。

全民鼠來寶40萬大獎驚喜包開搶！

全民鼠來寶40萬大獎驚喜包開搶！

Apple Card支援導出電子試算表形式

Apple Card支援導出電子試算表形式

Apple Card新增試算表輸出功能

Apple Card新增試算表輸出功能

顧及FBI反對！蘋果放棄iCloud加密計畫

顧及FBI反對！蘋果放棄iCloud加密計畫

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone SE2iPhone 9

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

閃亮亮疑分手黃包包！　交往天數洩疑雲

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面