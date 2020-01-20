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全台手機12月銷售TOP 20 出爐！三星這款居然勝過蘋果iPhone 11 Pro Max 256 GB

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果 iPhone 11 128GB手機穩坐第一名。（圖／ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

2019年12月台灣手機市況出爐！三星 Galaxy A20 入門手機殺進前三名，把蘋果 iPhone 11 Pro Max 256 GB手機給擠了出去，而銷售常勝軍iPhone XR 128GB 也掉出前 20 名。

根據《ePrice 比價王》報導，市調機構公佈通路銷售數據統計，2019 年12 月第一名最暢銷手機仍由 iPhone 11 128GB 拿下，這款手機已連續4個月奪冠，可見魅力依舊不減不過和 11 月相比，蘋果 iPhone 總入榜機型從 8 款下滑至 6 款，其中 iPhone XR 128GB 跌出前 20 強，也代表著 iPhone 正在「世代交替」。

三星這次共5款機型入榜，包括 A20、、A30s、A50、A70、Note 10+，其中，入門機 Galaxy A20 一口氣躍升至亞軍，擊敗了位居第三名和第四名的 iPhone 11 64GB和iPhone 11 Pro Max 256GB。

▲▼Galaxy A20、Galaxy A30和Galaxy A8s。（圖／業者提供）

▲Galaxy A20。（圖／業者提供）

第五和第六名都由三星拿下，分別是Galaxy A70和Galaxy A30s。位居第七名的則是 OPPO AX5s；第八名為三星Galaxy A50；第九名為 iPhone 11 Pro 256GB版；第十名則是 iPhone 11 256GB版。

此外，Oppo 依然是蘋果、三星以外的第三股勢力，12月一共有 4 款手機上榜，分別有 AX5s、Reno 2Z、A9 2020 128GB、Reno 2。

最後18~20名同時也是首次入榜的三款手機，分別是小米 Note 8T、華為 Y9 Prime 2019、realme XT。

▲2019年12月台灣手機銷售排行榜TOP 20。（圖／翻攝自ePrice）

▲2019年12月台灣手機銷售排行榜TOP 20。（圖／翻攝自ePrice）

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