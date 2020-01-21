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iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

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▲iPhone 11 Pro夜幕綠外觀動眼看與原廠透明保護殼實測 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲日媒《Mac Otakara》對下一代iPhone發表預測 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

先前天風國際分析師郭明錤預測，蘋果將在今年秋季發布四款新iPhone，包括一部5.4吋機型、兩部6.1吋機型和一部6.7吋機型。而日媒《Mac Otakara》也根據蘋果在中國大陸供應鏈所取得的消息，整理出以下七點有關新款iPhone的細節。

一.6.7吋機型的厚度約為7.4毫米，比iPhone 11 Pro Max（8.1毫米）還薄約10%。

二.四款新iPhone均將配備OLED螢幕和Face ID功能。

三.5.4吋機型的機身高度介於iPhone SE和iPhone 8之間，而6.1吋機型的高度介於iPhone 11和iPhone 11 Pro之間。

四.6.7吋型號機身將比iPhone 11 Pro Max略長。

五.5.4吋iPhone和低階6.1吋iPhone具有與iPhone 11相同的雙鏡頭。

六.6.7吋機型將配有三鏡頭，其影像感測器比iPhone 11 Pro Max更大。

七.5.4吋、6.7吋和至少一個6.1吋型號的底部會有不同數量的麥克風孔。

至於發表時間，與郭明錤之前的看法一致，預計會像往常一樣在9月推出。

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