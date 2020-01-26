12生肖招財術！命理師教戰4招「百鈔開運」...讓你整年財運滾滾

▲農曆新年正是補財庫的最佳時機。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

按照民間傳統習俗而言，新年正是補財庫最佳時機，命理師吳美玲近期就在節目《命運好好玩》分享幾點招財祕法，讓大家都能替自己招財進寶。

吳美玲表示，12生肖先分成4個組合，分別為「猴鼠龍」、「虎馬狗」、「蛇雞牛」和「豬兔羊」4組。第1組「猴鼠龍」屬於欠缺貴人型，工作運不佳，事情不順利易錯失良機，建議可以使用「蜜桃金色」的長皮夾，再放入5張開運錢，分別是1000元、500元、200元、100元鈔票來幫助五行轉運。五行相生運轉，可以幫助事業運、桃花運，得到貴人的提攜。

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▲生肖屬「「虎、馬、狗」的人2020年是吉星高照組，可利用一些小撇步讓偏財運滾滾來。（圖／台彩官網）

第2組「虎馬狗」是吉星高照組，在2020新的一年不管是刮刮樂、過年打麻將、發票想中獎，都建議使用「黑色」的皮夾，另外可使用50元和10元硬幣，用膠帶將2者黏起來，再用於刮刮樂或是公司的摸彩券，讓偏財運一直來。

第3組「蛇雞牛」一定要把握這個時機讓財運再翻倍，建議使用「蜜桃金色」的長夾，一開始使用皮夾時放8枚硬幣，象徵「財運發發發」，讓未來這一年充滿無限生機。

第4組「豬兔羊」是財庫漏洞組，今年不論在投資、花錢、工作方面，凡事都要小心，要節省、切忌亂投資，建議使用「黑色」皮夾，搭配「黑色」皮包，在裡面放入36枚銅板，象徵36天罡。

除了以上招財祕法，吳美玲提醒大家可將錢幣放在長夾內，「養財養7天」可以養足財氣的磁場，這7天之內，可以把錢多多放入錢包內盡量不使用，此舉更能放大財氣的能量，讓新的一年財運生生不息。

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