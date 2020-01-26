　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12生肖招財術！命理師教戰4招「百鈔開運」...讓你整年財運滾滾

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

新年正是補財庫的最佳時機。（圖／pixabay）

農曆新年正是補財庫的最佳時機。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

按照民間傳統習俗而言，新年正是補財庫最佳時機，命理師吳美玲近期就在節目《命運好好玩》分享幾點招財祕法，讓大家都能替自己招財進寶。

吳美玲表示，12生肖先分成4個組合，分別為「猴鼠龍」、「虎馬狗」、「蛇雞牛」和「豬兔羊」4組。第1組「猴鼠龍」屬於欠缺貴人型，工作運不佳，事情不順利易錯失良機，建議可以使用「蜜桃金色」的長皮夾，再放入5張開運錢，分別是1000元、500元、200元、100元鈔票來幫助五行轉運。五行相生運轉，可以幫助事業運、桃花運，得到貴人的提攜。

請繼續往下閱讀...

生肖屬「「虎、馬、狗」的人2020年是吉星高照組，可利用一些小撇步讓偏財運滾滾來。（圖／台彩官網）

▲生肖屬「「虎、馬、狗」的人2020年是吉星高照組，可利用一些小撇步讓偏財運滾滾來。（圖／台彩官網）

第2組「虎馬狗」是吉星高照組，在2020新的一年不管是刮刮樂、過年打麻將、發票想中獎，都建議使用「黑色」的皮夾，另外可使用50元和10元硬幣，用膠帶將2者黏起來，再用於刮刮樂或是公司的摸彩券，讓偏財運一直來。

第3組「蛇雞牛」一定要把握這個時機讓財運再翻倍，建議使用「蜜桃金色」的長夾，一開始使用皮夾時放8枚硬幣，象徵「財運發發發」，讓未來這一年充滿無限生機。

第4組「豬兔羊」是財庫漏洞組，今年不論在投資、花錢、工作方面，凡事都要小心，要節省、切忌亂投資，建議使用「黑色」皮夾，搭配「黑色」皮包，在裡面放入36枚銅板，象徵36天罡。

除了以上招財祕法，吳美玲提醒大家可將錢幣放在長夾內，「養財養7天」可以養足財氣的磁場，這7天之內，可以把錢多多放入錢包內盡量不使用，此舉更能放大財氣的能量，讓新的一年財運生生不息。

更多 CTWANT 報導
校花慘淪「傭人」　人夫嗆：當年那麼難追，還不是免費當保姆！
武漢肺炎／婚禮只有賓客！新人在家隔離...河南「硬核防疫」被讚爆
武漢肺炎／衛生健康局長「回報太慢」　官方停職調查

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了

上香拜拜四大禁忌易踩雷！　插歪了拔出來…對神明超不敬

台灣出現第四例武漢肺炎！即起具湖北旅遊史「居家檢疫」違者重罰「強制隔離」

加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

彰化妹「水煮蛋沾糖」：超幸福　暗黑吃法暴動…網讚：一吃會上癮　

保險套丟桌上！媽媽羞喊「怎麼放在客廳」　妹子曝驚人功能：給寵物用的

飛起來！2020年台灣出發新航線盤點　可以直飛米蘭、普吉島了

快訊／國內證實第4例武漢肺炎　北部台女遊歐亞「行程細節曝光」

台灣新增「第4例確診」武漢肺炎！北部50多歲女性下機隨即送醫

Live／武漢肺炎確診再一例！台灣確診第4例…指揮中心急開記者會

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了

上香拜拜四大禁忌易踩雷！　插歪了拔出來…對神明超不敬

台灣出現第四例武漢肺炎！即起具湖北旅遊史「居家檢疫」違者重罰「強制隔離」

加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

彰化妹「水煮蛋沾糖」：超幸福　暗黑吃法暴動…網讚：一吃會上癮　

保險套丟桌上！媽媽羞喊「怎麼放在客廳」　妹子曝驚人功能：給寵物用的

飛起來！2020年台灣出發新航線盤點　可以直飛米蘭、普吉島了

快訊／國內證實第4例武漢肺炎　北部台女遊歐亞「行程細節曝光」

台灣新增「第4例確診」武漢肺炎！北部50多歲女性下機隨即送醫

Live／武漢肺炎確診再一例！台灣確診第4例…指揮中心急開記者會

獵人的房間擺設總是樸實無華...強者神還原《MHW》2公尺大劍掛牆上！

大聯盟近10年邁向「飛球世代」　全壘打屢屢創新高

全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

過年出遠門必備「暈車藥」　服用時機、禁忌一次搞懂！

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台灣新增「第4例確診」武漢肺炎！

保險套丟桌上…媽媽一看羞爆！　妹子曝驚人功能

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

送B2！熊貓「默默按拒接」：對不起

買酒精消毒！親戚酸「什麼時候這麼有意識？」

彰化妹「水煮蛋沾糖」　網讚會上癮　

台灣出現第四例武漢肺炎！湖北返台「居家檢疫」

網傳武漢肺炎定名為SARI　衛福部駁斥

天花板拉出「3米長蛇皮」　網：說不定還在家…

初五寒流來襲　越近月底越冷

更多熱門

相關新聞

武漢今起禁行機動車　武漢人崩潰：病人步行去醫院？

武漢今起禁行機動車　武漢人崩潰：病人步行去醫院？

武漢肺炎疫情持續升溫，截至今（26日）上午8時許，大陸境內已有1742例確診、疑似案例2032例、死亡人數增至54人。武漢市新型肺炎防控指揮部宣布，26日起進行擴大管控，機動車（包括汽車和機車）在市區禁止通行，讓許多當地人叫苦連天。

曾莞婷「超短髮」曝！自拍撞臉國際天后

曾莞婷「超短髮」曝！自拍撞臉國際天后

過年愛愛要在「這天」包你子孫滿堂

過年愛愛要在「這天」包你子孫滿堂

拿小費買刮刮樂　幸運刮出100萬

拿小費買刮刮樂　幸運刮出100萬

200小姐擠一室　金巴黎恐成防疫漏洞

200小姐擠一室　金巴黎恐成防疫漏洞

關鍵字：

周刊王命運好好玩吳美玲招財術

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

武漢返台男台中逛街　家門被撒冥紙

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

立榮班機降落台南機場發生緊急拉飛避險

好消息！武漢協和醫院7醫護病毒核酸轉陰性

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面