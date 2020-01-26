武漢今起禁行機動車　武漢人崩潰：病人步行去醫院？

▲武漢「封城」後街上空蕩蕩。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

武漢肺炎疫情持續升溫，截至今（26日）上午8時許，大陸境內已有1742例確診、疑似案例2032例、死亡人數增至54人。武漢市新型肺炎防控指揮部宣布，26日起進行擴大管控，機動車（包括汽車和機車）在市區禁止通行，讓許多當地人叫苦連天。

武漢市23日開始，暫停公共交通、關閉機場、火車站、高速公路入口，形同「封城」，而周邊的15座城市也陸續跟進；「封城令」影響了近5092萬人口，使得「逃離武漢」4字登上熱搜排行榜。

武漢市新型肺炎防控指揮部表示，為了控制人員流動引發的傳染風險，自2020年1月26日零時起，除經許可的保供運輸車、免費交通車、公務用車外，中心城區區域實行機動車禁行管理，如果市民確有通行需求，按指揮部第8號通告執行，各社區配備足夠車輛保障需求。

▲當地人崩潰。

對此，許多武漢當地人在微博抱怨「如果要生小孩的人怎麼辦」、「請告訴我怎麼上班」、「交通車根本預約不到，而且更容易染病吧」、「這樣無疑是讓染病的人死在家，跟拋棄他們有什麼不同」。

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