LIVE／武漢肺炎台商趴趴走連累舞小姐　疫情指揮中心11:00最新說明

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高雄市左營50多歲男台商確診武漢肺炎，他先前曾經去「金巴黎」舞廳（招牌為金芭黎）尋歡，一名舞小姐隨後也出現了不適的症狀，因此被隔離；而澎湖25日也通報2起疑似武漢肺炎病例，包括家屬共4人一併收治負壓隔離病房，檢體今（26日）一早送至台北檢驗。中央流行疫情指揮中心今上午11點將召開記者會說明詳情。

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

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疾管署將武漢肺炎以「嚴重特殊傳染性肺炎」列入第五類法定傳染病，並擴大通報定義，只要14天內有中國大陸旅遊史且出現肺炎，或者湖北省旅遊史有發燒或者呼吸道症狀，必須進行通報。交通部觀光局日前已公布，禁止武漢團來台旅遊，觀光局組長劉士銘表示，統計目前在台的大陸團共有359團、6511人，湖北團則仍有4團63人、武漢團有4團56人，雖未限制大陸團在台活動，但要求所有團旅客最慢一月底就要離境。

而內政部移民署國境事務大隊25日發布最新陸客最新來台規定，公文內文中寫到，凡辦理登機事宜之人員如遇旅客為大陸地區人民，應檢查所持「中華民國台灣地區入出境許可證（簡稱入台證）」，包括入台證「原居住地」欄位若登記為「湖北省」者禁止入境台灣，若該欄位空白，必須檢查旅客身分證住址是否為上述省分，如確認也應拒絕搭載來台。另入台證上所記載「事由」欄位為「觀光（一）」、「健檢醫美」及「專業交流」者也不准飛往台灣，目前僅剩有配偶在台者，以及持陸生就學，不受上述規定。

另基於中國大陸各省分皆持續出現病例，尤其湖北省其他縣市病例數亦急遽增加；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心已經將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；中國大陸其他各省市則提升至第二級警示(Alert)。