蔡正元批「禁口罩出口」政策：一群白痴！　改天被陸找碴只能摸摸鼻子





▲全家便利商店的一般型醫療口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

武漢肺炎疫情爆發，台灣政府宣布管制口罩出口以供應內需，結果遭到媒體人黃智賢批評「泯滅人性」、資深藝人黃安飆罵髒話，引起網友熱議。對此，國民黨副秘書長蔡正元25日也在臉書上痛批此政策，「一群網絡白痴」。

蔡正元25日在臉書上提到，「一群網絡白痴，蠢的無可救藥的綠媒都看不清！大陸陷入冠狀病毒的困境，正是台灣打國際宣傳戰最好的機會。國際宣傳戰的核心，大陸的優勢在於民族主義，台灣的優勢在於人道主義，冠狀病毒正是推動人道主義宣傳最好的機會。」

▲民眾戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

蔡正元認為，台灣如果只著眼於大陸的外交打壓，大陸只著眼於惠台的龐大順差，兩岸一拳來一拳去，拐你一腿、回敬對方一拳，「如此禮尚往來，最後結果如何？大家心知肚明！」

蔡正元說，國際宣傳戰的目標，就是爭取國際輿論更多的支持，但總統蔡英文和行政院長蘇貞昌在除夕夜領先各國，對大陸禁運口罩，「國際輿論會站在台灣這邊才怪！」大陸改天找碴回敬，台灣也只能摸摸鼻子，國際輿論也會冷眼旁觀，又何苦來哉？

蔡正元的言論掀起網友正反論戰，許多人批評「笑死 啊難道四川大地震捐的錢 他們有感謝？」、「大陸拿麼厲害，會在意小台灣的資源醫療？自己能搞定啦，你瞧不起大陸是嗎」、「為何這麼急著刷存在感？」、「你怎麼不過去支援勒 對面很缺人欸」、「你有事嗎？真的可以先把你送過去」、「那你可以先飛過去喔！」、「可憐哪」、「就決定交給你送口罩去武漢了。」

不過也有人支持蔡正元言論，認為「日本有公司向武漢捐助大量口罩，台灣人卻禁運，買都不賣，實在是無人性，就台灣生產實力，本來就不指望，可是這蠢貨直接說禁運，最愚蠢的政府。」

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▼日本商店降價口罩賣給中國遊客。（圖／翻攝自微博）