武漢肺炎衝擊觀光！再祭國旅補助？交通部：要想一想⋯紓困計畫研擬中

▲受武漢肺炎影響，許多民眾到各大通路搶購口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受武漢肺炎影響，觀光產業遭受雙重衝擊，為解決觀光困境，交通部表示，近日正在研擬觀光產業援助與紓困計畫。另外，針對國人在陸返台、在台陸客離境、台灣燈會因應疫情應變等議題，也都在密切研商中。至於是否會再投以國旅補助計畫協助，交通部次長祁文中日前表示「要想一想」。

交通部表示，為因應疫情，取消明日原定的交通部新春團拜，並要求交通部及所屬機關、事業，留守崗位確實動員防疫與執行疫情應變，落實疫情指揮中心決議及指示辦理的事項。

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交通部指出，正值觀光產業遭受疫情雙重衝擊(限陸客來台、禁團客赴陸旅遊)之際，交通部連日來也正緊鑼密鼓研商觀光產業援助與紓困計畫。另外，針對國人在陸返台、在台陸客離境、台灣燈會因應疫情應變等議題，也都在密切研商中。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁日前表示，受疫情影響，年後觀光產業恐出現倒閉潮，現已有業者著手安排無薪假，因此將於年後聚集業者，討論如何因應武漢肺炎疫情，之後會再由觀光局整合業者意見，呈報交通部作為計劃參考依據。

關於有部分觀光、旅館、運輸等業別，對於口罩添購有較高需求，交通部也已向經濟部、衛福部反映並提報需求，將由疾管署統籌協調。

▲多處商家口罩售完。（圖／記者李毓康攝）