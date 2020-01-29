回應武漢肺炎「10萬人確診」說　陸專家：第一次聽到

▲武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家衛健委28日對外說明武漢肺炎疫情，期間針對外傳感染確診的病例應該在「10萬左右」的說法，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺表示，自己是「第一次」聽說這樣的數字，數據每天都在進行即時更新，如實向全國、全球公告。

在當天的記者會上，有記者提問，有一些網傳或謠言說，現在感染確診的病例應該在10萬左右，但是我們的官方數據是只有4000多確診病例，「我們如何確認這4000多確診病例的數據是準確的呢？」

▲李興旺。（圖／翻攝自《中新社》）

李興旺回答，「從我們目前報告數據來講，我第一次聽到您說的10萬個病人的數據。」此外，他也針對肺炎病毒在潛伏期的傳染情況表示，「對於新型冠狀病毒肺炎，我們還缺乏更多的瞭解，還有待深入研究。」

李興旺說，從一般的呼吸道傳染病規律來講，潛伏期在末期，也就是說病人快發病時是具有一定的傳染力的，在早期，按一般傳染病規律來講，是不應該有傳染性的。

▲大陸國家衛健委記者會。（圖／翻攝自《中新社》）

李興旺當天也提到，當前疫情病例在大幅度增加，應該是最近一段時間，病人住院治療和恢復時期，目前看輕症病人在一周左右會逐漸恢復，偏重的病人可能需要2周甚至更長時間。

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