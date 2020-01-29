影／防堵武漢肺炎！香港縮減「與陸交通」　到港航班減半

▲香港武漢肺炎疫情，戴口罩民眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對武漢肺炎疫情，香港特首林鄭月娥28日宣佈，由大陸方面暫停發出個人遊簽注，大幅縮減大陸與香港海、陸、空交通服務，暫停高鐵西九龍站和紅磡站等口岸的客運服務，以進一步減少兩地人員流動。此外，會協助滯留湖北省的港人，並聯絡在港的湖北省人士。

根據香港政府新聞網，林鄭月娥28日下午與港府官員召開記者會時宣佈，已獲中央同意，內地暫停發出涵蓋49個城市的個人遊簽注。根據去年12月的數字，個人遊佔內地訪港遊客或其他大陸來港人士總數約一半，若不再簽發個人遊簽注，大陸到港人士將大大減少。

香港當局並會大幅縮減兩地海、陸、空交通服務。廣深港高鐵香港段、紅磡城際直通車所有班次暫停，經港珠澳大橋的金巴、沙頭角跨境巴士班次減少；大陸到港航班將削減一半；中國客運碼頭、屯門客運碼頭所有跨境渡輪服務暫停。

此外，部分口岸服務自1月30日凌晨起暫停，包括高鐵西九龍站、紅磡站口岸、沙頭角和文錦渡口岸、中國客運碼頭和屯門客運碼頭口岸。以上措施只針對客運，貨運不受影響。

根據大陸國家衛健委29日最新數據，1月28日0-24時，31個省（區、市）報告新增確診病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例，新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例。累計收到港澳台地區通報確診病例：香港8例，澳門7例，台灣8例。

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