影／親自主持防疫會議　習近平：武漢肺炎快速蔓延、形勢嚴重

記者柯沛辰／綜合報導

中國國家主席、中共總書記習近平25日主持政治局常委會議，坦言新型冠狀病毒肺炎處於「加快蔓延的嚴重形勢」，除了要求各級黨委和政府部門把人民群眾生命安全、身體健康放在第一位，對進出武和人員實行嚴格管控，也要切實保障湖北省和武漢市的物資供應，堅決防止疫情擴散。

新華社報導，會議決定，黨中央成立應對疫情工作領導小組，並向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，全面加強地方防控一線工作。會議強調，總書記習近平始終高度重視肺炎疫情，不僅多次召開會議、聽取匯報，也多次作出重要指示，要求各級部門把人民生命安全放在第一位，制定周密方案。

會議要求，湖北省務必把防疫視為當前頭等大事，採取更嚴格的措施，「內防擴散、外防輸出」，對所有患者進行集中隔離救治，對所有密切接觸者採取居家一學管理，對進出武漢人員實行嚴格管控，切實保障湖北省和武漢市各種物資供應，確保人民群眾正常基本生活。

至於其他省份，要加強對流動人員的疫情監測和防控，嚴格隔離確診患者，對疑似病例和密切接觸者按醫學要求進行隔離檢查，各市縣鄉鎮要保持高度警惕，做好應急預案和應對準備，必要時立即啟動。此外，各地要減少春節期間大型公眾活動，盡量避免人員大規模聚集。

▲中共黨中央成立應對疫情領導工作小組，習近平親自主持防疫會議。（圖／記者陳政錄攝）

習近平重申，各級黨委和政府要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，加強統一領導、統一指揮，各級領導幹部要堅守崗位、靠前指揮，在防控疫情鬥爭中經受考驗，深入防控疫情第一線，及時發聲指導，及時掌握疫情，及時採取行動，做到守土有責、守土盡責。

習近平指示，各級黨委和政府要加強聯防聯控工作，加強有關藥品和物資供給保障工作，加強醫護人員安全防護工作，加強市場供給保障工作，加強輿論引導工作，加強社會力量組織動員，維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

會議指出，要做好疫情監測、排查、預警等工作，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療。要加大對農貿市場、集貿市場、超市的禽類、野生動物等交易的監管和衛生學處置力度，加強源頭防控；對車站、機場、碼頭等重點場所，以及汽車、火車、飛機等密閉交通工具，採取通風、消毒、體溫監測等必要措施，一旦發現疑似病例就地留觀，及早研判疫情傳播擴散風險，加強溯源和病原學檢測分析，加快治療藥品和疫苗研發，提高疫情防控的科學性和有效性。

此外，也要及時準確、公開透明發布疫情，回應境內外關切，並加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，增強群眾自我防病意識和社會信心，及時向世界衛生組織有關國家和地區組織及港澳台地區通報疫情信息，加強合作、全力應對，共同維護地區和全球衛生安全。