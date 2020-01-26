武漢肺炎「湖北一天新增13死」共55死　陸官方證實：用抗愛滋藥物治療

▲武漢醫護人員「全副武裝」治療武漢肺炎患者。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情失控，根據今天（26日）最新統計，湖北省25日再增13人死亡，另新增323起確診病例，累計確診1052起，大陸累計共有55人死亡。

對於武漢肺炎疫情，網傳一款抗愛滋病藥物在臨床治療中取得效果。北京市健康委員會今凌晨證實，所提及的藥物是國家衛生健康委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第三版）》中推薦的治療方式，洛匹那韋、利托那韋在北京有儲備，三所承擔救治任務的市級定點醫院正在根據國家診療方案，結合患者病情進行救治。

湖北省衛生健康委員會今晨6時46分通報，25日0時至24時，湖北省報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例323例，新增死亡病例13例，新增出院病例10例。其中：

黃石市、襄陽市、咸寧市為報告首例確診病例。新增確診病例中，武漢市新增46例、黃石市新增31例、襄陽市新增2例、十堰市新增15例、宜昌市新增19例、荊州市新增23例、荊門市新增17例、咸寧市新增43例、孝感市新增29例、隨州市新增31例、恩施州新增6例、仙桃市新增1例、天門市新增2例；新增死亡病例中，武漢市新增7例，黃石市1例、荊州市2例、荊門市1例；新增出院病例中，武漢市新增8例、黃岡市新增2例。

▼因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

湖北省衛生健康委員會指出，截至25日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例1052例，重症病例129例，死亡病例52例，出院病例85例。其中：

確診病例中，其中武漢市618例、黃石市31例、十堰市20例、襄陽市2例、宜昌市20例、荊州市33例、荊門市38例、鄂州市1例、孝感市55例、黃岡市122例、咸寧市43例、隨州市36例、恩施州17例、仙桃市11例、天門市5例；死亡病例中，武漢市45例、黃石市1例、宜昌市1例、荊州市2例、荊門市1例、黃岡市2例；出院病例中，武漢市40例、黃岡市2例。

湖北省衛生健康委員會說，目前追蹤到密切接觸者7989人，已解除醫學觀察1085人，尚有6904人正在接受醫學觀察。