不斷更新／北京市強調「不會封城」　香港新確診病人「在武漢被狗咬」

▲武漢肺炎確診病例持續增加。（圖／路透社／武漢中心醫院）



記者蔡紹堅、劉亭／綜合報導

北京市25日宣布暫停對外的省際道路客運班車，令許多人好奇，北京市未來幾天會不會像武漢一樣「封城」，北京市交通委副主任容軍表示，目前，北京市對外交通基本正常，沒有封城也不會封城，但將嚴防疫情通過交通工具傳播。

17：10

北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會召開，就網絡上流傳的「北京市為防控疫情採取封城措施」的消息，北京市交通委副主任容軍表示，目前，北京市對外交通基本正常，沒有封城也不會封城，但將嚴防疫情通過交通工具傳播。

17：05

香港特區政府26日下午表示，香港確認新增一宗新型冠狀病毒肺炎個案，目前確定感染人數為6人。該名病患是一名47歲男子，在武漢時曾被狗咬，23日乘坐高鐵經深圳回香港，目前已經送往瑪嘉烈醫院進行隔離治療，情況較為穩定。而澳門有一名經由香港搭船前往的確診案例，與該陸客接觸過的人也需接受觀察。

14：00

廣東汕頭市下午再度發通告稱，汕頭已經確診2例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。為有效切斷病毒傳播途徑，確保人民群眾生命安全，自1月26日14時起，全市營運的客車、公交、出租車、輪渡進行消毒，消毒工作完成後繼續正常運營。我們將加強對流動人員的疫情監測和防控，但不會限制車輛、船隻、人員、物資的進出。

13：10

為阻斷疫情傳播，根據上海市交通主管部門的統一部署，自2020年1月26日13時起，暫停上海軌道交通11號線花橋站至安亭站區段運營服務。請出行的乘客留意，恢復時間另行通知。

11：10

廣東汕頭市26日14時起，暫停全市營運客車、城市公交、出租車（巡遊、網約）、順風車、輪渡營運。

27日0時起，禁止車輛、船隻、人員進入汕頭市，經允許的應急、特種和物資保障需要的除外。途經汕頭市轄區的高速公路主線可正常通行。市域各區縣間通道關閉（金平龍湖之間除外）。期間，應急、特種和經允許的可以通行。對從汕頭火車站、潮陽火車站進入汕頭的人員嚴格排查、甄別、勸返。

10：45

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門新增3例確診病例，總共累積5例，3人皆為武漢陸客，其中一人經香港坐船，由港澳碼頭入境。目前3人都在醫院隔離治療，情況一般。

09：50

據香港迪士尼樂園以及海洋公園方面消息，為配合防疫工作開展，香港迪士尼樂園與海洋公園26日起暫停開放。另據香港迪士尼公園稱，僅度假區內酒店照常營業。據港、澳政府統計，香港確診病例5例、澳門確診病例2例。

據香港衛生署衛生防護中心統計，香港目前共發現5例武漢肺炎確診病例，呈報至衛生防護中心的疑似病例數量則超過300例。

09：10

大陸國家衛生健康委員會26日上午公布武漢肺炎最新疫情數據，截至1月25日24時，收到30個省（區、市）累計報告確診病例1975例，現有重症病例324例。累計死亡病例56例，累計治癒出院病例49例。現有疑似病例2684例。

目前大陸31省中，只剩下西藏尚未傳出武漢肺炎確診病例。

衛健委表示，2020年1月25日0-24時，29個省（區、市）報告新增確診病例688例，新增重症病例87例，新增死亡病例15例（湖北省13例、上海市1例、河南省1例），新增治癒出院病例11例，新增疑似病例1309例。目前累計追蹤到密切接觸者23431人，當日解除醫學觀察325人，現有21556人正在接受醫學觀察。

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