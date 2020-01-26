　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不斷更新／北京市強調「不會封城」　香港新確診病人「在武漢被狗咬」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲武漢肺炎確診病例持續增加。（圖／路透社／武漢中心醫院）

記者蔡紹堅、劉亭／綜合報導

北京市25日宣布暫停對外的省際道路客運班車，令許多人好奇，北京市未來幾天會不會像武漢一樣「封城」，北京市交通委副主任容軍表示，目前，北京市對外交通基本正常，沒有封城也不會封城，但將嚴防疫情通過交通工具傳播。

17：10

北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會召開，就網絡上流傳的「北京市為防控疫情採取封城措施」的消息，北京市交通委副主任容軍表示，目前，北京市對外交通基本正常，沒有封城也不會封城，但將嚴防疫情通過交通工具傳播。

17：05

香港特區政府26日下午表示，香港確認新增一宗新型冠狀病毒肺炎個案，目前確定感染人數為6人。該名病患是一名47歲男子，在武漢時曾被狗咬，23日乘坐高鐵經深圳回香港，目前已經送往瑪嘉烈醫院進行隔離治療，情況較為穩定。而澳門有一名經由香港搭船前往的確診案例，與該陸客接觸過的人也需接受觀察。

▲武漢肺炎0126疫情。（圖／記者劉亭製圖）

14：00

廣東汕頭市下午再度發通告稱，汕頭已經確診2例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。為有效切斷病毒傳播途徑，確保人民群眾生命安全，自1月26日14時起，全市營運的客車、公交、出租車、輪渡進行消毒，消毒工作完成後繼續正常運營。我們將加強對流動人員的疫情監測和防控，但不會限制車輛、船隻、人員、物資的進出。

13：10

為阻斷疫情傳播，根據上海市交通主管部門的統一部署，自2020年1月26日13時起，暫停上海軌道交通11號線花橋站至安亭站區段運營服務。請出行的乘客留意，恢復時間另行通知。

11：10

廣東汕頭市26日14時起，暫停全市營運客車、城市公交、出租車（巡遊、網約）、順風車、輪渡營運。

27日0時起，禁止車輛、船隻、人員進入汕頭市，經允許的應急、特種和物資保障需要的除外。途經汕頭市轄區的高速公路主線可正常通行。市域各區縣間通道關閉（金平龍湖之間除外）。期間，應急、特種和經允許的可以通行。對從汕頭火車站、潮陽火車站進入汕頭的人員嚴格排查、甄別、勸返。

10：45

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門新增3例確診病例，總共累積5例，3人皆為武漢陸客，其中一人經香港坐船，由港澳碼頭入境。目前3人都在醫院隔離治療，情況一般。

09：50

據香港迪士尼樂園以及海洋公園方面消息，為配合防疫工作開展，香港迪士尼樂園與海洋公園26日起暫停開放。另據香港迪士尼公園稱，僅度假區內酒店照常營業。據港、澳政府統計，香港確診病例5例、澳門確診病例2例。

據香港衛生署衛生防護中心統計，香港目前共發現5例武漢肺炎確診病例，呈報至衛生防護中心的疑似病例數量則超過300例。

09：10

大陸國家衛生健康委員會26日上午公布武漢肺炎最新疫情數據，截至1月25日24時，收到30個省（區、市）累計報告確診病例1975例，現有重症病例324例。累計死亡病例56例，累計治癒出院病例49例。現有疑似病例2684例。

目前大陸31省中，只剩下西藏尚未傳出武漢肺炎確診病例。

衛健委表示，2020年1月25日0-24時，29個省（區、市）報告新增確診病例688例，新增重症病例87例，新增死亡病例15例（湖北省13例、上海市1例、河南省1例），新增治癒出院病例11例，新增疑似病例1309例。目前累計追蹤到密切接觸者23431人，當日解除醫學觀察325人，現有21556人正在接受醫學觀察。

防堵武漢肺炎！　香港公立醫院今起「全面禁探病」、暫停義工服務 

武漢肺炎「湖北一天新增13死」共55死　陸官方證實：用抗愛滋藥物治療

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」

武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒3點知識公開　傳染途徑曝

好消息！武漢協和醫院11醫護「病毒核酸轉陰性」　臨床症狀得到控制

快訊／武漢市長：武漢可能再新增「1000名」武漢肺炎確診病例

成都第二座國際機場年內竣工　天府＋雙流拉動西部開發

香港醫管局工會《罷工計劃》出爐　五大訴求：全港戴口罩阻「武漢肺炎」

尾隨落單少女！21歲男伸魔爪遭反抗...狠壓17歲少女頭進水溝　她活活被溺死

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」

武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒3點知識公開　傳染途徑曝

好消息！武漢協和醫院11醫護「病毒核酸轉陰性」　臨床症狀得到控制

快訊／武漢市長：武漢可能再新增「1000名」武漢肺炎確診病例

成都第二座國際機場年內竣工　天府＋雙流拉動西部開發

香港醫管局工會《罷工計劃》出爐　五大訴求：全港戴口罩阻「武漢肺炎」

尾隨落單少女！21歲男伸魔爪遭反抗...狠壓17歲少女頭進水溝　她活活被溺死

大聯盟近10年邁向「飛球世代」　全壘打屢屢創新高

全台口罩之亂！他上網求救「何時補貨」　經濟部3點回應了

91歲最潮阿嬤「林莊月里」　最愛台灣牌ALT，破褲上街超有態度

攝影師費力讓「猴子玩自拍」　照片爆紅卻讓他慘吃官司

忍痛敲斷手指「假碰瓷」！他騙到2萬元卻花4萬治療　網傻眼：真是人才

14歲少女客廳玩手機...突遭狼外公撲倒　憤咬手臂一大口逃命

大馬世界小姐超有愛！自掏腰包買80條「慈善首飾」 分送各國佳麗

過年出遠門必備「暈車藥」　服用時機、禁忌一次搞懂！

天文館、科教館、兒童樂園「縫起來」！走春就來台北科學藝術園區

浴室除臭8要點！　小蘇打+天然芳香劑超省錢

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

大陸熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

好消息！武漢協和醫院7醫護病毒核酸轉陰性

快訊／武漢市長：武漢可能再新增1000名確診病例

潛伏期仍有傳染性！陸專家說話了

21歲男伸魔爪遭反抗...壓17歲少女頭進水溝

武漢300台人「回不了家」喊話政府包機

香港醫管局工會《罷工計劃》：全港戴口罩

最愛的奶茶配料是什麼？　珍珠竟然只是「第2名」

不斷更新／大陸武漢肺炎確診1975例

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

早產嬰出生第2天「肚子變色膨脹」

更多熱門

相關新聞

青島武漢肺炎病患「曾坐遍所有地鐵」

青島武漢肺炎病患「曾坐遍所有地鐵」

武漢肺炎持續擴散，大陸已有2029例確診，56例死亡，多地實施封城作業。山東青島一名病患，在確診武漢肺炎之前，坐遍了青島所有地鐵，青島地鐵緊急發通知，要求乘客隔離。

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

廣東超嚴「口罩令」KTV、游泳池不戴將被罰

廣東超嚴「口罩令」KTV、游泳池不戴將被罰

潛伏期仍有傳染性！陸專家說話了

潛伏期仍有傳染性！陸專家說話了

杭州亞室內田徑賽因武漢肺炎取消

杭州亞室內田徑賽因武漢肺炎取消

關鍵字：

武漢肺炎肺炎新型冠狀病毒香港迪士尼

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢1400萬人口500萬離開　省長痛心自責

即／北京再傳5例武漢肺炎　9個月女嬰確診

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

武漢返台男台中逛街　家門被撒冥紙

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

立榮班機降落台南機場發生緊急拉飛避險

好消息！武漢協和醫院7醫護病毒核酸轉陰性

門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面