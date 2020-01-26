過年大魚大肉　羅文嘉、林飛帆推薦「打桌球」甩肉

▲羅文嘉、林飛帆。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

春節期間每天大魚大肉，連續吃一週很容易不小心就發福了！民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆推薦大家可以打桌球，短短十分鐘就能流滿身汗，是蠻不錯的減重方式，也是很好的親子活動。

兩人邊打桌球邊聊天，展現出選戰期間培養出的好交情，羅文嘉說，這是第一次和林飛帆打桌球，以後黨部可以考慮擺個桌球桌，林飛帆也附和說「也可以弄個健身房」，羅文嘉表示，高度壓力的時候很需要運動，剛到黨部前期還有時間晨跑，邊跑步邊思考事情，是腦袋最清楚的時候，後來忙了就沒辦法，腦袋越來越糊、肚子也越來越大了。

林飛帆則透露，他在英國最瘦的時候是63公斤，回台灣半年因為飲食沒有節制，胖到73公斤，後來到黨中央工作也胖了幾公斤，最高峰74公斤，「但我身高180公分，這個體重應該還可以吧！我只是臉比較腫，大家不要對我那麼苛刻啦！」

羅文嘉則在一旁吐槽說，「你今年31歲，你去拿我31歲的照片來比對，到我這個年紀你就會比我更肥大了」，他還說，選舉前某次到台中黃昏市場掃街，一個媽媽看見他就尖叫，直呼羅文嘉怎麼變那麼胖，要林飛帆「引以為戒」！

過年期間幾乎每天大魚大肉，羅文嘉、林飛帆推薦大家可以打桌球「甩甩肉」，羅文嘉表示，桌球是很好的親子活動，「過年期間如果不想人擠人，其實可以找一個桌球台，教孩子打桌球」，林飛帆則說，打桌球時常要跑來跑去、撿球，會一直移動，是蠻好減重的方式，但提醒民眾不要剛吃飽就運動，休息一下再去活動筋骨。