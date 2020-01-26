初二回娘家現車龍！雪隧回堵7km　國1湖口竹北車速30↓

▲春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者蕭筠／台北報導

初二回娘家！高公局預估今（26）日上午仍有旅遊車潮，不過下午會有一波返家車潮湧現，預估國道雙向總延車公里為138百萬車公里，為平日的1.7倍，尤其南下車流最大量，提醒民眾上路前先做好查詢路況功課。

【16:18更新】國5北上湧車潮，目前回堵長度，主線雪隧7公里；各入口排隊，頭城（台9）1公里、頭城（宜4）1.5公里、宜蘭1公里、羅東1.5公里、蘇澳1公里。國1北上湖口服務區到湖口、竹南到西濱以及國1南下下營系統到麻豆車多，時速不到30公里。

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【12：40更新】國5北上湧車潮，目前回堵長度，主線雪隧3.5公里；各入口排隊，頭城（台9）0.5公里、頭城（宜4）0公里、宜蘭0公里、羅東0.5公里、蘇澳0公里。

國1南下高架楊梅端到湖口、湖口到湖口服務區、湖口服務區到竹北、竹北到新竹車多壅塞；國1北上豐原到台中系統、大雅到豐原、台中到大雅車多，時速不到30公里。國3南下大溪到龍潭、草屯到中興系統、中興到南投、南投到南投服務區車多，時速不到40公里。



【10:35更新】國1南下湖口服務區到竹北路段成「紫爆」，車速不到20公里，楊梅到高架楊梅端、梅端到湖口、湖口到湖口服務區、新竹到新竹系統、王田到彰化系統、彰化到埔鹽系統壅塞，時速不到40公里；國1北上香山到茄苳、大雅到豐原、西螺服務區到北斗、大灣到永康、台南到大灣、楠梓到岡山車多，時速不到40公里。

國3南下鶯歌系統到大溪、大溪到龍潭、竹林到寶山休息站、香山到茄苳、西濱到竹南、和美到彰化系統、霧峰系統到草屯、草屯到中興系統 、中興到南投、南投到名間車輛壅塞，時速不到30公里；國3北上寶山休息站到竹林、香山到茄苳、草屯到霧峰系統、名間到南投服務區車多，時速不到30公里。



【09:28更新】國1南下高架楊梅端到湖口、湖口服務區到竹北呈現「紫爆」狀態，車速不到20公里；竹北到新竹、彰化系統到彰化、埔鹽系統到員林也是壅塞，車速不到40公里。國3南下三鶯到鶯歌系統、鶯歌系統到大溪、大溪到龍潭、茄苳到香山、草屯到中興系統也是車多，時速不到40公里。

▲▼高公局預估初二國道壅塞路段。（圖／高公局提供，下同）



高公局預判壅塞路段將出現在國1南向大華系統至汐止、楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、永康至仁德系統；國1北向鼎金系統至岡山、台南至永康、西螺至埔鹽系統、南屯至后里、內湖至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國3北向竹山至中興、大山至香山；國5南向南港系統至坪林、北向宜蘭至坪林等路段等。

另省公路部分，公路總局表示因今年春節假期有7天連假，預判中、長程旅次應會增加，故風景區路段將持續有局部壅塞情形發生，如台9線蘇花公路、南迴公路、台3線苗栗大湖地區、台14及台14甲線清境農場及合歡山、台18線阿里山、台21線日月潭、台26線墾丁等。

▲▼國道初二會有返鄉車潮。（圖／高公局提供）



1/26 初二國道重點壅塞路段預測

【國1南向】

16-19時 大華系統-汐止

6-13時 楊梅-新竹系統

7-12時 彰化系統-埔鹽系統

10-12時 永康-仁德系統

【國3南向】

7-13時 土城-關西

8-12時 快官-霧峰

8-13時 草屯-名間

【國5南向】

6-13時 南港系統-坪林

【國1北向】

9-13時 鼎金系統-岡山

10-12時 台南-永康

15-21時 西螺-埔鹽系統

10-12時 南屯-后里

9-13時 內湖-大華系統

【國3北向】

15-19時 竹山-中興

15-18時 大山-香山

【國5北向】

15-20時 宜蘭-坪林

【國6北向】

16-19時 西向舊正-霧峰系統