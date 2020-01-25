　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

防堵武漢肺炎！四川禁止「聚餐活動」　3部門聯合發佈緊急通知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢社區舉辦「萬家宴」...傳1病人致15名醫護人員染病　網怒轟：太過分。（圖／翻攝自中新社）

▲武漢肺炎爆發後，武漢社區還舉辦「萬家宴」，四川為了防疫需求，已禁止聚餐活動。（圖／翻攝自中新社）

記者林彥臣／綜合報導

為了因應武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）疫情加劇，四川三個部門聯合發布緊急通知，要求民眾不得舉辦任何形式的聚餐活動，違者將根據《傳染病防治法》等有關法律法規處分。

根據《四川日報》報導，四川省市場監督管理局、四川省衛生健康委員會、四川省商務廳3部門聯合發佈緊急通知，近期新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢嚴峻，根據《傳染病防治法》等有關法律法規，禁止任何餐飲單位和個人舉辦任何形式的群體性聚餐活動，已經訂餐的應儘快取消或延期舉辦。

具體內容如下：

一、切實提高政治站位

各級食安辦、市場監管、衛生健康、商務部門、基層組織要在地方黨委政府領導下，將群體性聚餐監管作為落實各級關於疫情防控的有力措施抓緊抓實，充分認識當前疫情防控工作的重要性緊迫性，以強烈的責任感、使命感和政治擔當，把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，全力展開疫情防控期間群體性聚餐管控工作。各地各級黨員幹部不得參與任何形式聚會、聚餐活動。

二、切實強化風險防控

廣大人民群眾、餐飲服務經營者要清醒認識當前疫情防控工作的嚴峻性和組織群體性聚餐可能引起疫情擴散的危害性，不得組織、承辦群體性聚餐。要切實加強村（社區）群體性聚餐管理，要求餐飲服務單位、鄉廚及專業加工團隊在疫情防控期間不得承辦群體性聚餐宴席，要堅決防範從疫情嚴重地方歸來人員組織、參與任何形式的聚餐活動。居民委員會、村民委員會要組織居民、村民參與群體性聚餐管控，嚴防疫情擴散。

▲▼武漢肺炎,北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

▲第一線的醫護還在努力救治病患。（圖／達志影像／美聯社）

三、切實暢通舉報渠道

要嚴格執行應急值守制度，暢通12315投訴舉報渠道，及時受理、快速處置違反上述規定的投訴舉報信息，對舉報違規開展群體性聚餐或者非法經營野生動物的行為，要迅速核查，依法處理。開展衛生防疫、野生動物保護、餐飲服務食品安全操作規範等普法教育和宣傳，發揮部門職能作用，最大限度降低疫情擴散風險，最大程度控制疫情蔓延。各地要在地方主流媒體上予以公佈，增強人民群體和社會各界集體防範意識。

四、嚴肅查處違法違規行為

對違規組織群體性聚餐活動的舉辦者、承辦者等相關責任人，依據《傳染病防治法》有關法律法規依法查處。

 

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節伴手禮來了！

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」

武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒3點知識公開　傳染途徑曝

好消息！武漢協和醫院11醫護「病毒核酸轉陰性」　臨床症狀得到控制

快訊／武漢市長：武漢可能再新增「1000名」武漢肺炎確診病例

成都第二座國際機場年內竣工　天府＋雙流拉動西部開發

香港醫管局工會《罷工計劃》出爐　五大訴求：全港戴口罩阻「武漢肺炎」

尾隨落單少女！21歲男伸魔爪遭反抗...狠壓17歲少女頭進水溝　她活活被溺死

陸企業送武漢小學生「免費寒假作業」　家長道謝：不怕成績落後了

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」

武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒3點知識公開　傳染途徑曝

好消息！武漢協和醫院11醫護「病毒核酸轉陰性」　臨床症狀得到控制

快訊／武漢市長：武漢可能再新增「1000名」武漢肺炎確診病例

成都第二座國際機場年內竣工　天府＋雙流拉動西部開發

香港醫管局工會《罷工計劃》出爐　五大訴求：全港戴口罩阻「武漢肺炎」

尾隨落單少女！21歲男伸魔爪遭反抗...狠壓17歲少女頭進水溝　她活活被溺死

陸企業送武漢小學生「免費寒假作業」　家長道謝：不怕成績落後了

好市多口罩搶爆！台北男勸「平常心」…網看「超母湯購物車」秒酸：身體很誠實

彭于晏不排斥相親「碰到好的把握一下」　男神自爆單身5年⋯難忘初戀女孩

台灣出現第四例武漢肺炎！即起具湖北旅遊史「居家檢疫」違者重罰「強制隔離」

遊民裹毯睡高架橋下「頭部中彈」身亡！29歲詭鄰2周連殺3人

近10年重大決策大聯盟發大財　簽約運動博彩業衝營收

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

讓女友未婚生子又劈腿！　龍劭華風流3年交出財產懺悔：妳不是我最愛，但是我老婆

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

大陸熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢內部曝光！ 當地人實拍「封城後24小時」

武漢300台人「回不了家」喊話政府包機

「我沒病」武漢女四川過年　怒罵村長

武漢肺炎共55死　陸官方證實：用抗愛滋藥物治療

潛伏期仍有傳染性！陸專家說話了

廣東汕頭市早上封城　下午大轉彎

湖北封16城　成龍春晚唱：問我國家哪像染病

武漢300台人　海基會計畫包機

不斷更新／大陸武漢肺炎確診1975例

早產嬰出生第2天「肚子變色膨脹」

最愛的奶茶配料是什麼？　珍珠竟然只是「第2名」

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

習近平：武漢肺炎快速蔓延、形勢嚴重

更多熱門

相關新聞

即／高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急回應

即／高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急回應

韓國瑜25日晚間9點30分在副市長李四川、陳雄文及衛生局長林立人陪同下，戴著口罩緊急步入高雄市衛生局4樓進行會議。韓國瑜會後接受媒體訪問，表示高雄防疫將一級開設，自己的假期提早結束，接下來會坐鎮高雄。

武漢肺炎隔離2500萬人能成功？台大醫師：人性煎熬

武漢肺炎隔離2500萬人能成功？台大醫師：人性煎熬

即／84人列管　韓國瑜戴口罩入衛生局

即／84人列管　韓國瑜戴口罩入衛生局

即／大陸旅行團全停止　官方證實

即／大陸旅行團全停止　官方證實

即／北京跨省客運停駛　當局證實

即／北京跨省客運停駛　當局證實

關鍵字：

武漢肺炎冠狀病毒四川聚餐

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面