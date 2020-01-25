防堵武漢肺炎！四川禁止「聚餐活動」　3部門聯合發佈緊急通知

▲武漢肺炎爆發後，武漢社區還舉辦「萬家宴」，四川為了防疫需求，已禁止聚餐活動。（圖／翻攝自中新社）



記者林彥臣／綜合報導

為了因應武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）疫情加劇，四川三個部門聯合發布緊急通知，要求民眾不得舉辦任何形式的聚餐活動，違者將根據《傳染病防治法》等有關法律法規處分。

根據《四川日報》報導，四川省市場監督管理局、四川省衛生健康委員會、四川省商務廳3部門聯合發佈緊急通知，近期新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢嚴峻，根據《傳染病防治法》等有關法律法規，禁止任何餐飲單位和個人舉辦任何形式的群體性聚餐活動，已經訂餐的應儘快取消或延期舉辦。

具體內容如下：

一、切實提高政治站位

各級食安辦、市場監管、衛生健康、商務部門、基層組織要在地方黨委政府領導下，將群體性聚餐監管作為落實各級關於疫情防控的有力措施抓緊抓實，充分認識當前疫情防控工作的重要性緊迫性，以強烈的責任感、使命感和政治擔當，把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，全力展開疫情防控期間群體性聚餐管控工作。各地各級黨員幹部不得參與任何形式聚會、聚餐活動。

二、切實強化風險防控

廣大人民群眾、餐飲服務經營者要清醒認識當前疫情防控工作的嚴峻性和組織群體性聚餐可能引起疫情擴散的危害性，不得組織、承辦群體性聚餐。要切實加強村（社區）群體性聚餐管理，要求餐飲服務單位、鄉廚及專業加工團隊在疫情防控期間不得承辦群體性聚餐宴席，要堅決防範從疫情嚴重地方歸來人員組織、參與任何形式的聚餐活動。居民委員會、村民委員會要組織居民、村民參與群體性聚餐管控，嚴防疫情擴散。

▲第一線的醫護還在努力救治病患。（圖／達志影像／美聯社）



三、切實暢通舉報渠道

要嚴格執行應急值守制度，暢通12315投訴舉報渠道，及時受理、快速處置違反上述規定的投訴舉報信息，對舉報違規開展群體性聚餐或者非法經營野生動物的行為，要迅速核查，依法處理。開展衛生防疫、野生動物保護、餐飲服務食品安全操作規範等普法教育和宣傳，發揮部門職能作用，最大限度降低疫情擴散風險，最大程度控制疫情蔓延。各地要在地方主流媒體上予以公佈，增強人民群體和社會各界集體防範意識。

四、嚴肅查處違法違規行為

對違規組織群體性聚餐活動的舉辦者、承辦者等相關責任人，依據《傳染病防治法》有關法律法規依法查處。

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