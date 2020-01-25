回河南結婚慘被截胡！武漢新人在家隔離…婚禮會場只有賓客

▲河南新人從武漢回來結婚，結果慘被隔離。（圖／翻攝《微博／峰鈴-月落烏啼》）



記者柯振中／綜合報導

大陸境內31省僅剩西藏尚未出現武漢肺炎的病例，湖北武漢的疫情更是嚴重。近日，有網友在微博上分享，河南有對新人準備舉辦婚禮，沒想到當地政府一得知2人剛從武漢回來，立刻上會場「截胡」，將2人給帶走，導致會場只剩下賓客。

網友「峰鈴-月落烏啼」分享一段影片，直指河南鄭州有對新人準備結婚，沒想到官方得知「有從武漢回來結婚的」，立刻趕往會場盤查。隨後有網友在底下留言，「看評論有武漢回河南老家結婚的，直接被家人隔離了，最後除了新郎新娘在家隔離，其餘人都去酒店參加了他們的婚禮。」

這起「新人被隔離」的事蹟傳出後，讓不少人笑歪回應，「哈哈哈，自己的婚禮自己不在場」、「哈哈哈哈哈哈！我真是笑到頭掉」、「笑到頭掉，我大河南這次太棒了。」

此外，還有網友分享，河南鄧州與湖北襄陽市緊鄰，日前疑似有名武漢返鄉者在鄧州的明珠大酒店吃飯，警方接獲通報後，直接把酒店封住，讓她不禁回應，「醫療條件有限，而且眾多（市民）在武漢上學，（做）生意，打工的返鄉壓力太大。開始封路挖坑大家諒解！」

▼網友在微博上分享案例。（圖／翻攝《微博／峰鈴-月落烏啼》）

