影／全聯388萬「瑪莎拉蒂」得主出爐！幸運數字「111808」是你嗎

▲全聯福袋今早9時開賣。（圖／記者劉亮亨攝）



記者蕭筠／台北報導

大年初一搶福袋！今年除各大百貨，通路也有福袋可以買，尤其，全聯頭獎再創紀錄，祭出市價388萬的「MASERATI」名車，吸引不少民眾早起排隊搶買，單店最快2分鐘就被搶光，最晚也在開賣20分鐘完售，人氣超高。稍早前，最大獎瑪莎拉蒂幸運頭獎號碼正式出爐，就是「111808」，快來對獎吧！

▲全聯最大獎瑪莎拉蒂幸運數字出爐。（圖／業者提供）



全聯今年同樣有2款價格不同福袋，包括限量10萬袋的「新春福袋」，以及限量1萬個的「超級福箱」 ，總計共有11萬個福袋，平均每家門市可分到100個新春福袋以及10個超級福袋。其中，售價200元的「新春福袋」內含1組抽獎序號，而售價1200元的「超級福箱」則內含6組抽獎序號。

今年福袋最大獎就是價值388萬的「MASERATI」名車，市值達332萬元，而2獎則是10組價值19999的台東熱氣球之旅，另還有限量160組的發財獎。稍早前，全聯直播抽出這171個獎項，388萬的「MASERATI」名車幸運數字就是「111808」。

而10組價值9000元的熱氣球體驗券（含熱氣球自由飛1組2名）幸運號碼分別是136752、060364、159874、022438、013662、027868、151954、118813、100949、048655，另再加碼5組號碼075318、090113、087766、094639、094577；限量160名的發財獎幸運號碼則為「882」，凡個位、十位、百位數相同者通通可拿8888福利點。

今日全聯福袋開賣，《ETtoday新聞雲》直擊大安延吉門市，在開店前約有50人排隊等買，其中，搶到頭香的陳先生帶著老婆於前晚3點半就從三重來大安延吉店排隊，「吃完年夜飯睡了一下就來了，想說來旗艦店比較有機會可以中大獎，希望可以一舉中頭獎。」而搶到第二順位的朱先生，找來家人一共3人一起搶買福袋，約4點半就到現場排隊了。

家樂福今年則是祭出全台限量13600份的新春福袋，每店限量100份、每袋售價198元，上午10時於各門市準時開賣，最大獎有機會獲得價值23000元的SAMSUNG 50型UHD電視共5名，另外還有台北至日本北海道雙人來回機票，以及家樂福商品提貨劵新台幣2萬元、1萬元等獎項。稍早前，家樂福表示福袋已經幾乎完售，頗受民眾歡迎。