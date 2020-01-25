「超級傳播者」換4病房染14醫護　醫：疫情初期「全不讓說」

▲武漢肺炎疫情擴大，多名醫護也遭感染。（圖／路透社／武漢中心醫院）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎確診病例不斷增加，許多專家都懷疑是否已出現「超級傳播者」，大陸官媒《中新社》旗下的《中國新聞周刊》引述醫護人員的說法指出，感染14名醫護人員的患者在被隔離前共換過3次病房，每個病房的位置都相隔很遠，「回溯新型冠狀病毒在武漢的蔓延過程，『超級傳播者』的出現，幾乎是一種必然。」

根據《中國新聞周刊》報導，大陸國家衛健委高級別專家組成員、香港大學微生物學系講座教授袁國勇21日提出「超級傳播者可能已經出現」說法，指當時公佈的武漢15名被感染醫護人員當中，14人是被同一病人傳染的。

▼最早傳出疫情的武漢「華南海鮮市場」。（圖／翻攝自觀察者網）



隨後，武漢市長周先旺在媒體上的發言直接將「超級傳播者」鎖定在了華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院神經外科，他21日在接受央視記者採訪時說，在華中科技大學附屬協和醫院出現的交叉感染是出現在腦神經外科的一個病人，而不是在傳染科，「因為腦神經外科忽視了這位病人入院之前有這種新型冠狀病毒的感染。所以做完手術以後，病人出現發燒，這個時候，一個醫生、13個護士被感染了。」

北京大學一名專家在受訪時表示，這位感染多位醫務人員的患者可以被認定為超級傳播者，「在感染人數判斷上，如果感染人數超過三個，就可以考慮在超級傳播者的範圍內；如果感染人數超過十個，就應該是比較確切的超級傳播者。」

報導指出，這名感染多名醫護人員的患者最初是因患有腦垂體瘤，入住武漢協和醫院等待進行手術，據醫護人員回憶，他的首診應該是在住院前十幾天，沒有「華南海鮮市場」的接觸史，也沒有任何呼吸道症狀，雖從胸部X光片有發現「左肋膈角區見條片影」，但考慮到他年齡較大，又有吸煙史，肺部有炎症或肺紋理增粗是正常的。

此外，這名患者進行手術的當天（1月7日），許多醫護雖然已注意到「不名原因肺炎」的情況，但由於病人並沒有任何呼吸症狀，醫院的醫療耗材又有核銷問題，無法進行第三等級的防護，也很難說服患者做隔離。

依照醫院的常規操作，這名患者總共換了三次病房，手術前住在神經外科19層病房。手術完成的很順利，1月8日凌晨，術後轉至神外二號樓3樓的監護室，病情穩定後又被轉到神外18層普通病房。

在此期間，1月9日，中國衛生專家組通報，武漢不明原因病毒性肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒。

1月11日，這名患者突然出現發熱症狀，但這在臨床上極難判別原因，造成非感染性的術後發熱的因素包括機體應激改變、腦血管刺激、顱內壓力變化、病灶吸收熱等等。

神經外科醫生立即開具了肺部CT檢查，影像顯示，雙肺多發片狀模糊影伴右側胸水，磨玻璃改變考慮間質性肺炎，已經出現明顯的肺部感染表現。同時，他的的白細胞明顯升高，以中性粒細胞升高為主，淋巴細胞正常偏低，這些並非病毒感染的典型改變。

主治醫生馬上按相關規定上報，請各專科會診，對患者的痰液、咽拭子標本進行了採樣病檢，由於此時新型冠狀病毒試劑盒還沒有到位，患者一系列病毒檢查如呼吸道合胞病毒RNA等均為陰性，只能考慮「疑似不明原因肺炎」。

不過，由於患者術後換過3次病房，幾個病房的位置相隔又都很遠，沒辦法釐清是在哪裡感染的，在3樓監護室附近的兩位患者後來也被確診為新型冠狀病毒肺炎。

▼疫情爆發後，大陸各地防疫措施都加強。（圖／達志影像／美聯社）



術後第五日，這名患者的肺炎症狀呈現難以逆轉的惡化態勢，肺部CT為「雙肺多發模糊影」，與他接觸的多名醫護人員也陸續出現發熱症狀。在感染科、呼吸科的指導下，醫院立即把病人轉移進擴建的感染病房，進行隔離、消毒和治療，也就是說，再被換到「第四個病房」。

報導指出，回溯新型冠狀病毒在武漢的蔓延過程，這樣的「超級傳播者」的出現，幾乎是一種必然。

武漢協和醫院的一名醫生指出，疫情剛開始的時候，武漢市的策略都是「冷處理」，他所在的醫院就通知，在沒有單位授權的時候，不允許私自在公眾平台談論病情，不允許私自接受媒體採訪，「不僅僅是臨床系統，包括院感、CDC那邊消息管控更嚴重，『整個就不讓說』。」

這名醫生還說，在1月20日前，武漢大街上戴口罩的人並不多，他曾詢問武漢地鐵的員工為什麼不戴口罩，對方說是領導不讓戴，怕引起恐慌，「太寒心了！如果官方剛開始就把情況說清楚的話，百分之五六十的人會做好防護吧。」

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▼大陸民眾春節外出參拜，幾乎人人都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

