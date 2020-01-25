武漢周圍15市跟進「封城」　湖北只剩「神農架林區」未管制

▲武漢「封城」，火車站關閉。（圖／翻攝自紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢23日上午實施「封城」後，周圍的城市也陸續跟進，襄陽也在25日上午宣布暫停通往襄陽市域外長途客運汽車，並特別強調沒有「封城」。據統計，整個湖北省已有16個城市暫停公共交通，只剩神農架林區（大陸唯一縣級行政區林區）未受交通管制。

▼封城之後，武漢街頭人煙稀少。（圖／翻攝自紅星新聞）



湖北省繼武漢、鄂州、仙桃、枝江、 潛江、黃岡、赤壁、荊門、 鹹寧、黃石（含大冶市、陽新縣）、 當陽、恩施、孝感之後，又有3地發布通告。

宜昌宣布，1月25日6時起，全市所有高速公路入口、全市各縣（市、區）城出口路、全市縣（市、區）域之間國省道、全市半高山以上農村公路封閉，宜昌東火車站、枝江北火車站、當陽火車站進出站通道暫時關閉。

隨州宣布，1月24日24時起，隨州市區公交、長途客運站暫停運營，高鐵站、火車站離開和到達隨州市通道暫時關閉。另外對隨州市區所有進出城道口進行管控。

荊州宣布，2020年1月24日中午12時起，暫時關閉荊州火車站離荊通道；24日17時前，暫時關閉市區所有公交車、道路客運班線車、旅遊包車、農村客運車輛、渡口渡船。

宜昌、隨州、荊州「封城」後，湖北只剩下襄陽及神農架未暫停公共交通，其中，襄陽在25日上午9點宣布暫停通往襄陽市域外長途客運汽車、要求市內網咖、娛樂場所暫停營業，但強調不是「封城」，並提醒市民乘坐公交汽車、出租車、網約車等公共交通工具時自覺戴好口罩，否則駕駛人員有權拒載。

▼「神農架林區」擁有豐富自然資源，是大陸唯一縣級行政區林區。（圖／記者曾俊豪攝）