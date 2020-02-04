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初二開始沒休息過！武漢「殯葬業員工」曝艱辛：防護衣只能反覆消毒穿

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲殯葬業者崩潰求助，希望外界提供物資。（圖／翻攝自微博）

實習記者賴韻如／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，網路先前流傳一張武漢殯儀館發出的公告，指將24小時開放火化。在疫情重壓之下，目前殯葬業者也和其他醫療團隊一樣，隨時處於待命狀態，但在各種物資都缺乏下，一線人員忍不住對外喊話，「我在武漢殯葬一線，我們現在需要一些援助。」

《騰訊新聞－谷雨實驗室》於昨（3）日在微博中發表了一篇來自殯儀館一名員工「老黃」的自述，這名不到40歲的武昌殯儀館的文職人員老黃由於疫情重壓之下，也上了一線負責接運遺體。老黃口述，進入這一行已經工作快10年，目前是感受最累的一段時間，「我們現在壓力很大，漢口和武昌普通死亡遺體我們要拉，疑似新冠肺炎的遺體我們也必須得拉。從初二開始，我們館所有員工必須上班，沒有一個休息的。」

老黃透露，殯儀館的工作是常人完全無法想像的，「出車回來，了不起洗個手，把自己消個毒，坐幾分鐘，哪有什麼上班時間，二十四小時輪著的。」「比如我一個班，要從早上7點一直上到第二天下午6點，我們職工回來就這樣躺著，坐在沙發上等車，等著下一趟。晚上經常就是通宵，累得飯都不想吃。」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲殯儀館工作人員處理遺體。（圖／翻攝自微博）

老黃說，殯儀館的職工，心理上應該是比一般人更能承受壓力一些，但自己前幾天拉了一具遺體，他從開始進入醫院，家屬就看不到人了，直到去世，最後家屬看到的也就是骨灰盒。從生病一直到死亡，在醫院裡面隔離，他也看不到家人，家人也看不到他。死者是ICU的，但沒有確診，最後死亡原因就是重度肺炎。

老黃指出，出去接遺體時要穿防護服，戴手套、口罩、護目鏡，就算普通遺體，都要做好防護，但現在的問題就是消毒用品，特別是酒精，還有防護服、手套、口罩都非常緊缺。嚴格來說，防護服應該是一次性的，但現在非常時期，只能通過消毒這個方式，「每次我們接遺體回殯儀館裡後，就用消毒的藥水，全身噴灑，噴灑之後把防護服掛起來，每個工作人員就是反覆的消毒、穿、消毒、穿。」

老黃最後呼籲，現在大家關注到的大多是醫院，醫生確實很辛苦，也很崩潰，「但其實我們殯葬員工也很崩潰，真的。我就是希望能幫我們呼籲一下，現在太缺物資了，看有沒有愛心人士能幫到我們這些殯葬工人。至於那些辛苦，我們自己心裡知道就行了。

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