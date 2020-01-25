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何志偉替蔡英文、川普點光明燈：希望台美關係越來越好

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▲▼民進黨立委何志偉參拜大稻埕慈聖宮、品嚐廟埕美食。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委何志偉參拜大稻埕慈聖宮。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

位在台北市大同區保安街巷弄裡的慈聖宮，位置雖稱不上顯眼，卻與霞海城隍廟、法主真君廟並列為「大稻埕三大廟宇」。適逢過年期間，民進黨立委何志偉也特地前來慈聖宮參拜，同時為總統蔡英文與美國總統川普各點了一盞光明燈，還笑說「希望台美關係未來可以越來越好」。

慈聖宮除了廟宇本身有名，廟埕前更是有名的美食聚集地，一整排的小吃店自上午九點便陸陸續續開張營業，多數攤商皆為經營數十年的老店，甚至已經傳到第三代，讓何志偉自豪地表示「這間廟不僅可以讓心願達成，還有五臟廟也可以得到非常大的安慰跟滿足」。

▲▼民進黨立委何志偉參拜大稻埕慈聖宮、品嚐廟埕美食。（圖／記者林銘翰攝）

▲何志偉替蔡英文、川普點光明燈。（圖／記者林銘翰攝）

走進慈聖宮一看，每一份裝飾可以說「都是古蹟」，何志偉指著一處牆上的玻璃拼貼，大讚廟宇裝飾經過了160、170年，還保有如此鮮豔的色澤，「它的公益比超跑更帥氣」。

何志偉還特地為蔡英文及川普各點了一盞光明燈，期許台美關係能夠越來越好！不過此舉一開始也讓廟方人員有點不知所措，因為這是慈聖宮有史以來第一次有人幫總統甚或是外國總統點光明燈。

同時，何志偉也在慈聖宮中許下新年新願望，希望台灣能夠一直保持著自由民主的生活型態，台灣豬不要生病、雞鴨魚肉也都可以很健康，海洋生態也期待在所有人的努力下能夠更完善。不過他也說，最重要的願望莫過於希望每一位熱愛、尊重台灣的人，永遠都能夠保持著一顆單純善良的心。

▼民進黨立委何志偉。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委何志偉參拜大稻埕慈聖宮、品嚐廟埕美食。（圖／記者林銘翰攝）

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