獨家／退費糾紛協商破裂嗆「我們就陪你玩！」　罕病女家屬嘆：為何欺負弱女？

▲曾仕強大師生前就公告禁止利用他名義招生開課，諷刺的是該公司迄今仍在營業招生。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中國式管理之父、國學易經大師曾仕強雖於2018年11月辭世，生前留下錄像聲明拒絕「曾仕強文化事業有限公司」使用他名稱、肖像影片對外招生，但諷刺的是曾仕強大師生前的囑咐仍未生效，該公司迄今仍打著他的名義在外招生；更讓人心酸的事，陳女就醫確診肌纖維疼痛症病發，早在開課日期前就通知業者希望停課退費，後來雙方鬧進台北市政府消保會協商破裂，陳女與家人商議後，決定對該公司提告捍衛自身消費權利。

▲曾仕強文化事業公司迄今仍以大師名義在外招生。（圖／記者張君豪翻攝）

陳女受訪時指出，她罹病後，發作會導致身體劇烈疼痛，導致原本在藥妝店的工作也無法勝任，只好離職返家休養，她擔心無力負擔12萬元課程費用，加上發現課程也非曾仕強大師親授，她在2019年7月打電話向該公司反映要求退費後，對方安慰她好好休養身體，不用擔心費用的事情，公司會幫她處理好。

結果到了8月她致電該公司承辦員工，該員工居然說正打算離職，把之前允諾完成的退費程序撇的一乾二淨！這名員工改請她自己跟公司聯絡，結果陳女親赴該公司要求退費，該公司接待的花姓員工向她表示可以接受改班，或者「換個費用比較便宜的班」「你的課程是12萬元、換到5萬元的道德經班壓力比較輕」、「你先改班壓力才不會那麼大」。

陳女沒想到卻因此掉入該公司的法律陷阱，後來陳女向北市消保官求助，消保官召開協調會，對方卻以「陳女同意改班」為由堅持繼續扣款，雙方消費糾紛協協商因此破裂，對方會後還嗆陳女說：「如果你要玩這麼大、我們就陪你玩。」

陳女目前透過律師透過民事告訴，希望「曾仕強文化事業有限公司」能返還她已經繳納的課程費用，而且罹患肌纖維疼痛症的陳女，為了處理補習班悍拒退費的事情，搞得身心俱疲，連肌痛症用藥量都因此倍增，因此夜夜失眠。

陳女家屬感嘆說：為什麼一間標榜宣揚中國傳統敦厚文化的公司，居然會這樣欺負一名生病的弱女子？對此「曾仕強文化事業有限公司」回應：與陳小姐的糾紛已進入司法階段，一切靜候法院處理，但記者問到關於曾仕強大師生前聲明的回應時，該公司至記者截稿前並無任何回應。

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