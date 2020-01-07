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砸10萬買交友APP「真愛尊爵方案」…他約會數0怒求退款　廠商：依法免還

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滑手機,聊天,吃回頭草。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲陳男砸了10萬8千元在Paktor買了「真愛尊爵方案」，約定好可安排10次「實體約會」，但陳男從未成功約會過，憤而中止合約要求退款，北院一審判Paktor應全數退款，但Paktor律師上訴時，卻主張「一毛都不會還」。（示意圖，非新聞當時人／記者李佳蓉攝）

記者羅志華／台北報導

單身男子不僅在網上成為笑柄，不少交友APP更以「男生付費、女生免費」的方式經營，但不擅交際直男，付出大把鈔票後，得到的又是甚麼？陳姓男子於2018年8月間花了10萬8千元，購買交友APP「Paktor」的「真愛尊爵方案」，約定至少安排10次「實體約會」，經幾次配對，陳男一直沒碰到心儀的女子，更從沒成功約會過，憤而於2019年2月間中止合約，並要求退款，北院一審判Packtor須返還10萬8千元，Packtor不服上訴，律師更主張陳男中止契約前付的金額，廠商依法律上的原因免還，雙方律師將再向當事人確認和解意願。

Paktor律師於庭上表示，陳男購買「真愛尊爵方案」後，業者於2018年9月至2019年1月間，陸續配對了5次，卻遭陳男全數拒絕，律師主張，通常情況下，消費者只要沒有不合理的拒絕，排約後通常都可順利約會，陳男因個人因素導致約會無法成行，要求退款並不合理，就算要退，也應扣掉20%的行政費、陳男上的「約會導航課程」費及廠商提供部分服務的報酬，減免7萬多元。

但陳男律師認為，Paktor主張在消費者未接受服務的情況下，就要先以20%的比例收取行政費用並不合理，應以每次成功服務（實體約會）後才計算費用，且Paktor的合約裡，只有在6個月內未排約、消費者死亡或有精神疾病等狀況才能退款，對消費者的權益並不公平，另外，台北市消保會也認為20%的行政費用過高。

對於Paktor律師主張「廠商排約一次＝媒合消費者一次實體約會」，藉此主張減免退款，陳男律師舉例，陳男於2018年10月間媒合成功一次，卻因Paktor向女方告知暫停排約而未成行，這樣當然不算是一次成功的服務，且「約會導航課程」當初說好是附贈的，現在卻拿來當作減免退款的項目也不合理；陳男律師認為，陳男沒在Paktor接受過任何一次「實體約會」服務，Paktor應將10萬8千元全數退款。

當法官問到Paktor律師，「合約講好10次實體約會，陳男卻從來沒成功約會過」有何意見時，Paktor律師一度語塞，在法官連番追問下，才勉強說出會再提書狀表示，雖然雙方都有和解意願，但目前條件仍有落差，律師將回去詢問當事人意見再作表示，全案將於2月14日續審。

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