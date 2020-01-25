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逛賣場「別翻後面牛奶」　日配司機淚曝「倒貼內幕」：沒時間吃飯了

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▲超商/鮮乳/牛奶2018。（圖／記者謝侑霖攝）

▲不少民眾會挑效期比較新的牛奶！（示意圖／記者謝侑霖攝）

網搜小組／劉維榛報導

去超市買牛奶時，不少人會習慣往後挑「效期最新」的包裝！一名日配司機痛罵，全年無休血汗運送飲品，卻經常遇到舊期鮮奶退貨，原來與客人愛翻貨架拿新貨有關，讓他爆氣直呼，「退貨太多，司機還要倒貼」，回公司必須處理爛攤子，根本連吃飯都沒時間。

一名男網友擔任日配司機，近日在臉書《爆怨公社》大吐苦水，「拜託各位在逛量販店時，不要再一直翻後面的牛奶了。」他表示，牛奶都是日配，每天都會進貨，「一定都很新鮮！」以正常運送來說，「鮮奶一瓶保存13天，從出廠到經銷扣掉1-2天，我們上架就是剩11天。」

為何客人總是喜歡拿最後一瓶？原PO抱怨，「有時候空架了，整排都今天進貨的，你還要翻最後一瓶，到底是什麼心態，弄亂了也不幫忙整理放好，拿了就隨便放，不要了又丟在別的冰箱」，他直言，廠商之間都有固定位置，不要翻一翻把我們的貨丟在別人貨架。

請繼續往下閱讀...

最讓他理智線秒斷的是，進行補貨時，站在後面讀客人堅持要拿最後一瓶，「沒看到都同一批的嗎？日期差那一、兩天牛奶也不會變質好嗎？」除此之外，一堆人會把日期較舊的牛奶往裡面塞，導致舊貨賣不出去，「退貨太多，司機還要倒貼（錢）」，平時要上下貨、點驗貨、整理貨架排列已耗時耗力，他哀號，「回公司還要整退貨，真的吃飯的時間都沒有了…」

先進先出是品管原則，原PO無奈喊話，「我知道各位都想選新鮮的，所以不管是什麼日子，我們都會送。當你們星期日放假、跨年、元旦、颱風假時，我們也都在上班啊，體諒體諒我們，每次去補貨我都以為我們的冰箱受到恐怖攻擊轟炸一樣！」

討拍文上線後，掀起眾多網友回應「如果是這2天，馬上要吃的會拿前面的，家庭號會想拿後面的」、「辛苦了，以後買牛奶會拿前面的，以前會拿後面的但我也是會排好的」、「超商日常，可以不用報廢的商品都因為這些拿後面而報廢，每次看到拿後面的都很想問他，你是要放到那天才吃喝嗎，超商大夜路過」、「翻後面拿新的是人之常情！但是亂翻不擺好就是劣根性」、「你可以擺前面，客人翻後面剛好」、「愛地球就要拿第一瓶」。

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▲▼ 逛賣場「別翻後面牛奶」　日配司機淚曝「倒貼內幕」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲▼ 逛賣場「別翻後面牛奶」　日配司機淚曝「倒貼內幕」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友喊話，辛苦了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不少補貨店員笑分享反制奧客方法，「我以前當店員的時候都直接把新進貨的收起來，架上賣完我才補！雖然這樣累又會被上層念，但我覺得至少我爽！」、「藥妝店也是，都愛拿後面，疏不知現在店員都知道，所以會直接把先進的貨往後推，讓大家拿走」、「我是糕餅業，最受不了客人拿著剛出爐的熱餅問：『請問這是今天的嗎』，哈囉你有事嗎？熱的熱的熱的欸，還是你覺得我很閒可以幫你加熱 」、「我還看過220ml的牛奶也翻的一團亂，我乾脆直接走到旁邊大聲說：小姐！妳要多新的我直接拿庫存給妳好不好？她才罷手」。

►生火了！連我媽都用到發光

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