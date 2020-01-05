鮮奶喝很慢！她慣性挑後排新鮮貨　鄉民「看狀況」最實際…加碼曝店家出招

▲許多人每天都要來一杯鮮奶。（示意圖／記者謝侑霖攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到貨架上的商品，許多人都不喜歡拿第一排的東西。一名女網友在PTT發文問「鮮奶會拿比較裡面的嗎？」說她很喜歡喝鮮奶，但因為喝很慢，有時都喝到快過期，所以在買的時候會稍微看看後排有沒有比較新鮮的，這樣比較不會那麼快到期，最後開玩笑「大家會幫我拿外面的鮮奶嗎？」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發文討論「鮮奶會拿比較裡面」，說她喜歡喝鮮奶，有時候都會去買鮮奶，「可是偶（我）都怕變鮮奶女孩，所以我都一次喝半杯很慢，有時候都喝到快過期。」

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原PO表示，在買的時候她就會看看貨架後排的鮮奶有沒有比較新鮮，有的話就會挑有效期限比較長的，這樣比較不快太快過期。最後她也開玩笑，「希望喝很快的人可以幫偶（我）喝外面的鮮奶，這樣牛牛才不會難過，大家會幫我拿外面的鮮奶嗎？」

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▲原PO說自己都習慣拿後排比較慢到期的牛奶。（示意圖／記者周宸亘攝）

看到貼文後，不少人都是看自己狀況，「我會評估在期限前能不能喝完，像我大該五天喝完 五天內就會拿裡面」、、「看情況，如果當天要打果汁或是做布丁就不會在意日期，但習慣拿裡面XD」、「看時間啊！還來得及就拿，不行就拿後面的」、「會看日期能否喝完，會的話不會特地拿」、「大罐的會挑遠一點的，馬上要喝的會挑最近的。」

其他網友則紛紛留言，「就算有差也不會差超過一天吧，沒這麼在意這差別」、「你可以買永久保存奶」、「沒幾天就喝完了幹嘛拿裡面的」、「我也看過有店反其道而行，反正客人常拿裡面的，不如直接把新進的貨擺外面一點」、「一樣的錢當然買新鮮的」、「拿外面啊！剩一堆過期ㄉ店家會很困擾。」

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