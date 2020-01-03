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抽全年奶粉免費喝！全台縣民大PK　奶粉這樣搭那樣搭都可以

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豐力富 。（圖／品牌提供）

▲選我選我！縣民牛奶日常PK賽戰火持續延燒中，投票給喜歡的奶粉料理，就有機會抽中一年份「豐力富高優質特濃奶粉」。（圖／翻攝自豐力富IG）

消費中心／台北報導

最近超火的牛奶日常PK賽，你get到了嗎？苗栗草莓牛奶VS彰化木瓜牛奶在第一週登場後，受到廣大縣民的熱烈迴響，紛紛站出來替最愛的牛奶料理拉票催人氣，但二選一實在太難了，因為很多人「兩個都想要」，導致有選擇障礙，在網路上被討論到翻；這股對抗戰火持續延燒中，上一波沒跟到的人，第二週不能再錯過台北與台南的牛奶布丁料理，現在參戰絕對來得及！

投票支持你愛的縣市　把一年份奶粉拿回家！

縣民牛奶日常PK賽連續幾週推出不同內容號召大家來票選，繼苗栗草莓牛奶對抗彰化木瓜牛奶，就連ETtoday小編們也加入戰局，解鎖小廚娘新技能在IG上大秀廚藝，而第二戰從喝的變吃的，交由台北、台南的牛奶布丁料理來接棒啦！真的不是要挑起南北之戰，只是在搭配使用來自紐西蘭的豐力富高優質特濃奶粉之後，美味升級各有特色，而且難分秋色，由於豐力富牛隻採全天然放牧飼養，以新鮮牧草為食，和一般圈養餵飼料方式不同，生產的奶粉不僅最貼近鮮乳原味，口感香醇清甜，蛋白質含量也比一般市售鮮奶高15%，這次台北端出香甜順口的焦糖布丁，迎戰台南奶濃味香的古早味布丁，哪一個最對你的味，就要靠殘酷的PK，讓縣民們來決定。

挺最愛的奶粉料理、挺自己的故鄉、挺喜愛的縣市，不管你是哪一派的擁護者，現在就站出來大力應援，只要在喜歡的#豐力富縣民奶粉料理貼文，動動手指點擊按下愛心，投下支持的一票，最後將從互動最多的料理貼文中，抽出幸運的參與粉絲，大方送上一年份「豐力富高優質特濃奶粉」，分享給其他好友一起參加PK，更能大大提高中獎機率！

豐力富縣民牛奶PK（圖／豐力富提供）

豐力富 。（圖／品牌提供）

▲縣民們還在等什麼，除了幫最愛的奶粉料理應援打氣，現在上網分享你的私房奶粉搭配法，將有機會飛到紐西蘭玩好玩滿。（圖／豐力富提供）

上傳你的奶粉搭配秘方　抽紐西蘭雙人來回機票

當然，相信奶粉料理不只有這樣，這場PK戰也歡迎全台縣民來挑戰，拿出最有自信的私家大食譜，把你的獨門奶粉搭配方式用拍照或錄影紀錄下來，並有《豐力富》高優質特濃奶粉罐或《豐力富》紐西蘭頂級純濃奶粉罐入鏡同框，之後在活動期間內，把指定照片/影片上傳到FB或IG，同時加入指定hashtag「#所在縣市、#縣民牛奶日常、#豐力富奶粉好好搭」，不僅可以收到來自全台的讚嘆，還有機會抽中豐力富準備的超級大獎「紐西蘭雙人來回機票」，在冬日享受南半球的溫暖陽光！快快發揮創意，上傳你的奶粉料理吧！

詳細參加辦法，請參閱活動官方網站

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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