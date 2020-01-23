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快訊／再添第二城！　湖北黃岡市宣佈午夜起「封城」

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▲▼武漢肺炎,湖北高速,武漢高速封閉,高速公路入口封閉。（圖／翻攝微博）

▲武漢高速公路入口封閉。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續擴散，繼武漢市後湖北省再添一座「封城」城市。黃岡市防控工作指揮部23日下午公佈，自2020年1月23日24時起，市區公交、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區。

黃岡市23日下午發佈通告，稱為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康，自2020年1月23日24時起，黃岡市區公交、長途客運暫停運營。

另外，城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區；黃岡市區所有影劇院、網吧和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃州區中心市場實行休市管理；恢復時間另行通告。

▲▼武漢機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲乘客在檢查體溫。（圖／達志影像／美聯社）

通告顯示，即日起，在黃岡市區所有進出城道口，依法依規對過往車輛及人員實施疫情排查防控，不漏一人一車；對進出城人員進行體溫檢測，對有發熱症狀的患者及時安排到指定醫療點進一步檢查和治療;對同車密切接觸人員安排到指定地點觀察；對進入黃岡的交通工具所搭載的動物進行檢查，嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

根據百度遷徙升級版統計的數據，從1月16至22日，黃岡市和孝感市是武漢市流動人口出行最主要的目的地，這兩座城市每天都會接納武漢超過25%的出行人員。

其中，1月22日從武漢市流向孝感市和黃岡市的人群分別佔總比例的13.34%和12.95%。排在前十名的目的地城市分別還有荊州市、咸寧市、襄陽市、黃石市等，均為湖北省內的城市。

▼ 黃岡市與武漢接壤 。（圖／翻攝自Google map）

▲▼ 黃岡市與武漢接壤 。（圖／翻攝自Google map）

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