強度升級！初二冷氣團來襲「全台有雨」 最冷時間點曝：台南以北探10度

▲春節連假天氣。（圖／翻攝自臉書「報天氣 - 中央氣象局」）



記者林育綾／台北報導

期待利用春節出遊的民眾注意了！好天氣預計持續到初一（25日），緊接初二（26日）起冷氣團南下，至初四期間全台濕冷有雨，尤其西半部地區注意較大雨勢。中央氣象局預報員指出，雖然初五後逐漸轉為乾冷，但不可輕忽低溫，尤其初六（30日）部分地區下探10度，冷氣團可能影響到2月初。

中央氣象局預報員陳建安接受《ETtoday新聞雲》電訪指出，今（23）日白天全台好天氣，台北甚至出現28度高溫，不過要注意夜間與隔日清晨天涼，明除夕（24日）北台灣氣溫白天最高可至約24至25度，比今日白天降溫約4至5度；而北部及東半部雲量增多之故，可能偶有小雨，但雨勢不明顯，空擋時依然有陽光；中南部天氣則為多雲到晴。

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大年初一（25日）全台天氣與除夕當天相差不遠，各地晨間低溫約17至20度間，白天高溫25至28度左右，除了東半部地區有局部短暫雨，北部地區也因鋒面接近而有小範圍降雨的機率，中南部仍維持多雲到晴的天氣。

▲大年初二至初四受到冷氣團影響，「又濕又冷、全台有雨」。（資料圖／記者李毓康攝）

值得注意的是，大年初二（26日）起由於鋒面通過，西半部地區陣雨較明顯，還需留意可能有較大雨勢，同時「氣溫下降」，可能有大陸冷氣團或強烈冷氣團南下，初二為西半部較多雨，初四轉為東半部，因此初二至初四（28日）期間可說是「又濕又冷、全台有雨」。

預報員預估，初五（29日）起水氣供應變少，天氣逐漸轉為乾冷，但降雨可能仍集中於中北部及東半部，中南部則轉為多雲到晴；不過氣溫還沒落到最低點，預估30日清晨及深夜最冷，台南以北及東北部地區氣溫僅10至12度左右，空曠區更低，高屏及花東也只有12至15度左右，而這波冷氣團可能影響至2月初。