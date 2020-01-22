暖熱→濕冷→降雪　春節7天假天氣超有「層次」感　初五低溫下探12度

▲天氣風險說明春節天氣。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

生活中心／台北報導

春節7天連假先暖後冷，初一舒適到溫暖，初二轉涼、下雨機率提高，初三到初五有一波冷空氣影響，各地天氣將明顯轉冷，也會有局部性降雨出現。溫度從初三到初五一天比一天低，最冷時間點落在初五，中北部低溫12-13度，其他地區14-16度。天氣風險公司整理出各地天氣一覽表，讓大家一眼看懂春節天氣變化。

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▲春節從初二開始天氣往下掉，北部轉濕冷。（圖／記者李毓康攝）

天氣風險整理連假期間『各地、每天』的天氣概況，發現春節天氣很有「層次」，分為三個階段變化：「暖熱→濕涼→乾冷」；暖熱、濕冷、降雪一次滿足，甚至還有機會出現春雷或寒流，匯集了各種天氣現象。

降雨：初一晚間起鋒面接近，北部降雨機會提高；初二鋒面通過全台有雨，西半部雨勢會很明顯，甚至有機會敲響春雷。初三雨勢減小，初四緩和漸轉乾冷。

降雪：初二晚間起北部與中部高山降雪機率漸提高，初三、初四配合大氣中層水氣，中北部高山持續有降雪機會，初五起乾空氣移入，降雪逐漸停止。本次北部、中部山區雪線有機會降至2000公尺左右。

氣溫：初一前各地很溫暖，甚至有點悶熱的感覺。初二白天起隨鋒面通過，各地氣溫下滑，初三、初四冷空氣加強，溫度持續下探，初五漸轉乾冷，中北部夜晚清晨有10度左右低溫發生機會，有機會挑戰近兩年來首波「寒流」。預期低溫情況將持續到月底，溫度低且冷期長，2月初後氣溫才有漸回升趨勢。

空氣品質：小年夜、除夕在西半部空氣品質不佳，初一北風增強後，各地空氣品質明顯改善。初二冷空氣南下後，因為雨勢明顯，沒有境外污染的問題。

詳細、逐日的天氣說明：

01/24 除夕

偏南風影響，北部、東半部雲量較多，晚間東部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴，西半部清晨有霧，溫度偏暖。

01/25 初一

鋒面接近，各地白天雲量偏多、仍溫暖；晚間鋒面抵達，各地漸轉為有雨天氣，北台灣略轉涼。

01/26 初二

鋒面通過台灣上空，配合南方水氣影響，全台灣各地都有雨，下半天北部、中部、南部有較大雨勢出現機會，各地晚間氣溫明顯下滑。

01/27 初三

鋒面通過後水氣仍多，中南部平地下半天轉多雲，但北部、東半部與各地山區仍有降雨，中北部高山地區降雪機會高。冷空氣逐漸增強，北台灣夜間氣溫降至13-15度，南部、花東地區低溫15-17度。

01/28 初四

水氣減少，僅迎風面大台北、宜花東有短暫陣雨，北部與中部高山仍會降雪，氣溫持續下滑，晚間北部低溫降至11-12度，南部、花東地區低溫13-14度。

01/29 初五

乾空氣移入，各地天氣多雲，中南部可見陽光；強冷空氣影響，晚間北部、中部低溫可能降至10-12度，南部、花東地區低溫12-14度。

01/30 初六、開工日

乾冷空氣影響，各地天氣穩定但相當寒冷，北部低溫有機會下探10度，空曠地區氣溫會更低。