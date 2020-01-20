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2波冷空氣亂春節！吳德榮曝「下雨趨勢」：初四全台雨　初五更明顯轉冷

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年春節連假天氣不妙，初二起雨區逐日擴大全台，初五再有一波強冷空氣，屆時將明顯轉冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

農曆春節將至，不少人關心連假期間天氣，氣象專家吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，周二起將一路回暖至初一，但初二至初四將有一波冷空氣影響，雨區也有從北往南擴大機率，另外，初五更強冷空氣報到，天氣將明顯轉冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中說明春節連假天氣趨勢，明（21日）白天至除夕（24日）台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼，中南部晨間易起霧，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率；適合從事年節前的大掃除的工作。

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲好天氣到除夕，初一、二鋒面及東北季風影響將變天，雨區一天比一天廣。（圖／中央氣象局）

不過，除夕後將變天。根據最新模式模擬顯示，初一（25日）仍在暖空氣內，不過水氣增多，外島及西半部易起霧，局部地區短暫降雨的機率提高。

初二至初四（26至28日）將有一波冷空氣報到，吳德榮說，在「東北季風」影響，冷空氣不強，雲多降雨的地區白天轉涼，早晚低溫變化不大，北台灣最低溫約仍在15、16度左右。

至於春節各地下雨趨勢，吳德榮指出，初二迎風面有局部短暫雨，初三中部以北有局部短暫雨的機率，到了初四降雨範圍有擴及全台的機率。另外，初五（29日）「強」冷空氣南下，天氣明顯轉冷。但吳德榮說，由於理論的限制，春節期間的天氣，愈到模式模擬的末期，「不確定性」愈大，應持續觀察最新資料。

氣象達人彭啟明則分析，冷空氣及東北風將逐步減弱，未來改為吹東風，一天比一天緩回溫，預計到周四、五兩天，各地中午的高溫有機會到26-28度，除了東北部及東半部迎風面或靠山區偶有很零星的地形雲雨外，多數是晴朗穩定的好天氣。

周六或周日的改變，也就是大年初一到初二間，目前時間有往後延調整到初二的趨勢，有道鋒面系統伴隨中國南方的水氣發展而接近，預期會有明顯的雨勢，全台都可能有機會下雨。

彭啟明說，斷斷續續發展的小系統，可能持續到初五的天氣都不大理想，這已經非常像是典型春天降雨的型態，也就是變動度很高的春雨，提醒民眾要有心理準備。

而這波也有伴隨冷空氣接近，預計降溫可能會類似這兩天的溫度，台北市低溫在14度上下，中南部14-16度，稍有點涼但不算太冷的天氣類型，但濕冷的感受會很明顯。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲除夕前天氣穩定，但初一起變天，北東下雨機率增高。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，除夕前各地天氣都不錯，但初一、二將有鋒面通過，水氣增加，初二東北季風增強，各地雲量增多，北東有短暫雨，中南部也可能有零星降雨；溫度方面，在冷空氣南下後，北部及宜蘭高溫僅剩20-22度，中南部則為25-26度。至於春節後期天氣仍需持續觀察。

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